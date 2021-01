Κοινωνία

Χειροπέδες σε γιατρό για “φακελάκι”

Τι ζήτησε από μια ασθενή του, που τον κατήγγειλε στους «αδιάφθορους» των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο γιατρός που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ασθενούς ότι ζήτησε και πήρε «φακελάκι» 40 ευρώ για να της κάνει δύο ενέσεις στο γόνατο.

Πρόκειται για γιατρό σε Κέντρο Υγείας της δυτικής Θεσσαλονίκης, στον οποίο αστυνομικοί των Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος πέρασαν χειροπέδες, όταν βρέθηκαν στην κατοχή του προσημειωμένα χαρτονομίσματα.

Εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση και μετά την παραπομπή του στο ακροατήριο των αυτοφώρων ζήτησε και πήρε αναβολή για να δικαστεί αύριο, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτησή του. Πιθανολογείται ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, η υπόθεση θα δικαστεί σε δικάσιμο που θα ορίσει το επόμενο διάστημα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Ο 63χρονος γιατρός συνελήφθη όταν μία ασθενής του τον κατήγγειλε στους «αδιάφθορους» των Σωμάτων Ασφαλείας. Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, η ίδια είχε δώσει άλλα 40 ευρώ στον ίδιο γιατρό για να της κάνει ενέσεις.