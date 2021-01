Κοινωνία

Μετρό: Παρέμβαση Εισαγγελέα για τον ξυλοδαρμό του σταθμάρχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπεύθυνος σταθμού της ΣΤΑΣΥ δέχθηκε άγρια επίθεση από δύο νεαρούς όταν τους ζήτησε να φορέσουν μάσκα.

Την παρέμβαση της Εισαγγελίας προκάλεσε η άγρια επίθεση που δέχθηκε εργαζόμενος στο ΜΕΤΡΟ, υπεύθυνος στον σταθμό Ομόνοια, από δύο νεαρούς όταν τους συνέστησε να φορέσουν μάσκα.

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για την επίθεση που δέχθηκε ο σταθμάρχης ο οποίος νοσηλεύεται μετά τον άγριο ξυλοδαρμό που υπέστη από τους δύο δράστες. Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι στην Ομόνοια όταν ο εργαζόμενος στη ΣΤΑΣΥ ζήτησε, εντός συρμού, από τους δύο δράστες να φορέσουν τη μάσκα για την προστασία από τον κορονοϊό. Οι νεαροί φέρονται στην αρχή να επιτέθηκαν φραστικά στον υπεύθυνο σταθμού της ΣΤΑΣΥ και, όταν εκείνος αποβιβάστηκε στην Ομόνοια, τον ακολούθησαν και στην αποβάθρα του σταθμού τον γρονθοκόπησαν και τον κλότσησαν με μεγάλη σφοδρότητα. Η σκηνή έχει καταγραφεί από τις κάμερες του σταθμού.

Η εντολή της Εισαγγελίας είναι να εξακριβωθούν οι συνθήκες το περιστατικού και να εντοπιστούν οι δύο δράστες της βίαιης επίθεσης.