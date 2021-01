Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Πότε ξεκινά ο έκτος κύκλος

Τα απολογιστικά στοιχεία για τις αιτήσεις που έγιναν στην πέμπτη φάση του μέτρου.

Στις 437.293 έχουν ανέλθει έως στιγμής οι αιτήσεις, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myBusinessSupport, για την «επιστρεπτέα προκαταβολή 5», υπερβαίνοντας τον αριθμό των δυνητικών δικαιούχων που είχε εκτιμήσει το υπουργείο Οικονομικών, ενώ αύριο θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το εάν θα δοθεί ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία. Αυτό ανέφερε, μιλώντας στο Α΄ Πρόγραμμα της ΕΡΑ, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, προσθέτοντας πως το οικονομικό επιτελείο θα σταθμίσει τα δεδομένα με βάση και τα αιτήματα της αγοράς και των φοροτεχνικών.

Στόχος, είπε, είναι να πραγματοποιηθεί η εκταμίευση της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους εντός του Ιανουαρίου. Θα έχει προηγηθεί η υπουργική απόφαση για τον αλγόριθμο, βάσει του οποίου θα καθοριστεί το τελικό ποσό που θα λάβει ο κάθε δικαιούχος. Σημείωσε, παράλληλα, δε ότι μέσα στον Ιανουάριο θα δοθούν 1,5 δισ. ευρώ, προαναγγέλλοντας έναν ακόμη κύκλο «επιστρεπτέας προκαταβολής» τον Μάρτιο.

Ο υπουργός ανέφερε, εξάλλου, ότι δεν πρόκειται να δοθεί επιπλέον παράταση για το επίδομα θέρμανσης, ενώ εκπνέει η προθεσμία, προσθέτοντας ότι έχουν γίνει 700.000 αιτήσεις. Ανέφερε, επίσης, ότι δεν είναι αυτήν τη στιγμή στο τραπέζι το ενδεχόμενο διαγραφής οφειλών για χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω πανδημίας. Ερωτηθείς δε, για το ενδεχόμενο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης, είπε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, ενώ τα υφιστάμενα μέτρα θα συνεχίσουν τουλάχιστον και το α' τρίμηνο του 2021.

Τέλος, εκτίμησε ότι τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης θα αρχίσουν να εισρέουν μέσα στο α' εξάμηνο και θα κατευθυνθούν στην «πράσινη οικονομία» και την «ψηφιοποίηση». Για το τρέχον έτος, το συνολικό ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης υπολογίζεται στα 5,5 δισ. ευρώ.