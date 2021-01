Life

Ορκωμοσία Μπάιντεν με Lady Gaga και Τζένιφερ Λόπεζ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα συμμετέχουν οι δύο σταρ στην τελετή, μαζί με έναν μαύρο πυροσβέστη, μια ποιήτρια, ένας καθολικό ιερέα και ένα πάστορα!

Η Lady Gaga και η Τζένιφερ Λόπεζ θα βρεθούν επί σκηνής, μαζί και με άλλους, κατά την τελετή της ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν την ερχόμενη εβδομάδα στην Ουάσινγκτον, η οποία θα είναι μια "βιτρίνα της διαφορετικότητας στην Αμερική", όπως ανακοίνωσε η ομάδα του.

Οι δύο καλλιτέχνιδες θα τραγουδήσουν κατά την τελετή της ορκωμοσίας του 46ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Ιανουαρίου και στην οποία θα συμμετάσχουν ακόμη ένας μαύρος πυροσβέστης από την Τζόρτζια, μία πρώην Νέα Δαφνοστεφής Ποιήτρια, ένας καθολικός ιερέας και ένας πάστορας από τη γενέτειρα του Μπάιντεν, το Γουίλμινγκτον του Ντελαγουέρ.

Η Lady Gaga θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο και η Λόπεζ θα δώσει μια μουσική παράσταση.

«Αντιπροσωπεύουν μία σαφή εικόνα της μεγάλης διαφορετικότητας που υπάρχει στο σπουδαίο έθνος μας», ανέφερε σήμερα η ομάδα του σε δήλωση που εξέδωσε και στην οποία προσθέτει πως αντανακλούν «το σταθερό όραμα» του Μπάιντεν και της εκλεγμένης Αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις «για ένα νέο κεφάλαιο στην αμερικανική ιστορία μας, στο οποίο είμαστε μια Αμερική που θα ξεπεράσει ενωμένη τις βαθιές διαιρέσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο λαός μας, ενώνοντας τη χώρα και αποκαθιστώντας την ψυχή του έθνους μας».

Η τελετή της ορκωμοσίας θα είναι περιορισμένη εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19 και των αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια αφού ένας όχλος υποστηρικτών του Τραμπ επιτέθηκε στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ επιδιώκοντας να αποτρέψει την επικύρωση της νίκης του Μπάιντεν από το νομοθετικό σώμα.

Το κοινό δεν θα μπορεί να είναι παρόν για να παρακολουθήσει την ορκωμοσία που θα γίνει στον δυτικό τομέα του κτιρίου του Καπιτωλίου, ο οποίος έχει πλέον οχυρωθεί με φράκτες και προστατεύεται από χιλιάδες μέλη της Εθνοφρουράς.

Ανακοινώνοντας αυτούς που θα μιλήσουν κατά την τελετή, η ομάδα του Μπάιντεν αναφέρθηκε στην υποστήριξη της Lady Gaga στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ και σε θέματα υγείας, καθώς και τη συμβολή της Λόπεζ στη συνειδητοποίηση της δυσανάλογης επίδρασης του νέου κορονοϊού στους Λατινοαμερικανούς