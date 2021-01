Κοινωνία

Εισαγγελική παρέμβαση για αφίσες κατά του εμβολιασμού

Εντολή για προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εντοπιστούν οι άγνωστοι που τοιχοκόλλησαν αφίσες, διασπείροντας ψευδείς ειδήσεις για τον εμβολιασμό.

Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε ομάδα αντιεμβολιαστών, οι οποίοι γέμισαν την Αθήνα με αφίσες που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού.

Με το σύνθημα «Δεν είναι εμβόλια! είναι πλατφόρμες γενετικής τροποποίησης των κυττάρων» θέλησαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα κατά του εμβολιασμού, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση των πολιτών αλλά και των Αρχών.

Έτσι, δόθηκε εντολή από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για προκαταρκτική εξέταση, προκειμένου να εντοπιστούν οι άγνωστοι που τοιχοκόλλησαν αφίσες, κυρίως στο Χαλάνδρι, διασπείροντας τις ψευδείς αυτές ειδήσεις για τον εμβολιασμό.

Πρόκειται για τη δεύτερη μαζική απόπειρα διασποράς επικίνδυνων αντιεπιστημονικών θεωριών, καθώς κάτι παρόμοιο είχε σημειωθεί πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη, όπου και πάλι αρνητές του εμβολίου επιχείρησαν να εξηγήσουν γιατί δεν θα κάνουν το εμβόλιο κατά της COVID-19.