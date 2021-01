Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊος - ECDC: Μόνον στην Ελλάδα “πράσινες” περιοχές

Στο “κόκκινο” οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης.

Τα θετικά επιδημιολογικά δεδομένα των τελευταίων ημερών στην Ελλάδα αποτυπώνει ο χάρτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και φυσικά της ΕΕ.

Στο χάρτη που αφορά το συνδυαστικό δείκτη τεστ, νέων κρουσμάτων και δείκτη θετικότητας για την περίοδο από 1 έως 14 Ιανουαρίου, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει περιοχές της στο “πράσινο” και το μεγαλύτερο μέρος της είναι στο «κίτρινο», όταν η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών παραμένει στο «κόκκινο». Συγκεκριμένα, στο “πράσινο” βρίσκονται περιοχές της Ηπείρου, τα νησιά του Ιονίου και των Κυκλάδων και τα Δωδεκάνησα.

Στο “πράσινο” βρίσκεται, εξάλλου, ολόκληρη η Ελλάδα και στο χάρτη με το δείκτη θετικότητας, με το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης να παραμένει στο “κίτρινο”. Αυτό σημαίνει ότι στο σύνολο της επικράτειας ο δείκτης θετικότητας βρίσκεται κάτω του ορίου συναγερμού του 4%, αντίθετα με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Επίσης, η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες με τα λιγότερα κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους για την ίδια χρονική περίοδο.