Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα 599 κρούσματα της Πέμπτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Ποιες περιοχές παραμένουν στο "κόκκινο". Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.



Ακόμη δεκάδες θάνατοι καταγράφηκαν στην Ελλάδα την Πέμπτη, όπως ανακοινωσε ο ΕΟΔΥ. Παράλληλα, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος ο αριθμός των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ.

Την Πέμπτη, ο ΕΟΔΥ ανακοινωσε ακόμη 599 επιβεβαιωμένα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα. Από το σύνολο των νέων κρουσμάτων τα εννέα είναι εισαγόμενα και τέσσερα εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου.

Η Αττική παραμένει στο "κόκκινο" με 228 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, ενώ στη Θεσσαλονίκη εντοπίζονται 69 νέοι φορείς του ιού. Διψήφιος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων σε Αργολίδα, Αχαΐα, Βοιωτία, Έβρο, Εύβοια, Κιλκίς, Λάρισα, Πιερία, Σέρρες και Τρίκαλα.

Η κατανομή των 590 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ: