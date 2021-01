ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ημέρα “Θυσίας του Διασώστη” 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες, εν ώρα καθήκοντος, διασώστες, γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ, επαναπροσδιορίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής...

Με τη τέλεση Τρισαγίου, στο μνημείο πεσόντων εν ώρα καθήκοντος στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας, τιμήθηκε σήμερα η θεσμοθετημένη «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη», παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη, της Υφυπουργού, αρμόδιας για θέματα Ψυχικής Υγείας, Ζωής Ράπτη, του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Γιάννη Κωτσιόπουλου και του Υπηρεσιακού Γραμματέα Γιάννη Βλάσση.

Δεδομένων των τρεχουσών εκτάκτων συνθηκών και της υποχρεωτικής τήρησης των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, φέτος, δεν πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους πεσόντες εν ώρα καθήκοντος, διασώστες, γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΚΑΒ. Με το πέρας του Τρισαγίου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης απηύθυνε χαιρετισμό μέσω ασυρμάτου στους διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων βάρδιας και μέσω τηλεδιάσκεψης στα στελέχη του Παραρτήματος του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ, Β.Ελλάδας), τονίζοντας μεταξύ άλλων:

«...όπως υποσχεθήκαμε πέρυσι, το Υπουργείο Υγείας βρίσκεται και σήμερα εδώ, κοντά σας, τιμώντας την «Ημέρα Θυσίας του Διασώστη». Τιμώντας τα πρόσωπα των ανθρώπων που χάθηκαν, τιμώντας όλους εσάς που, εδώ και 35 χρόνια 24 ώρες το 24ώρο, βρισκόσαστε στη πρώτη γραμμή της μάχης για την προστασία της αξίας της ανθρώπινης ζωής. Έτσι και σήμερα το καθήκον σας βρίσκει πάλι σ΄ έναν ατέρμονο αγώνα ενάντια στην εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας. Σας ευγνωμονούμε για την υπέρμετρη προσήλωση, τον επαγγελματισμό σας αλλά και την ψυχική σας δύναμη σε αυτόν τον καθημερινό αγώνα που δίνεται όλοι εσείς σε όλη την Ελλάδα. Καλό κουράγιο σε όλες και όλους! Στους διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές που μας δίνεται καθημερινά μαθήματα ζωής! Το ΕΚΑΒ πιο δυνατό από ποτέ, κατόπιν της ενσωμάτωσης σε αυτό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας, αποτελεί τη ψυχή και τη βάση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είστε ο κεντρικός και αδιαπραγμάτευτος επιχειρησιακός βραχίονας του Υπουργείου Υγείας. Είναι τιμή σας να αποτελείτε την αιχμή του δόρατος στη διαχείριση των επειγόντων περιστατικών αλλά και όλων των εκτάκτων αναγκών και κρίσεων που προκύπτουν, σαν αυτή του κορωνοϊού COVID-19 που αν μη τι άλλο είναι πασιφανές πως διαχειρίζεστε και συντονίζετε με μεγάλη επιτυχία...»

Ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, απευθυνόμενος στα πληρώματα των ασθενοφόρων αλλά και στα στελέχη του ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Β.Ελλάδας, ανέφερε:

«Σήμερα, κάτω από τις πρωτόγνωρες για όλους μας συνθήκες που βιώνουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, η οικογένεια του ΕΚΑΒ τιμά τη μνήμη του προσωπικού της, που «έπεσε» στο βωμό του καθήκοντος εν ώρα υπηρεσίας. Η σημερινή ημέρα «Θυσίας του Διασώστη» που είναι μία ξεχωριστή ημέρα τιμής, σεβασμού αλλά και ενσυναίσθησης, συμπίπτει με τη συμπλήρωση των 35 χρόνων λειτουργίας του ΕΚΑΒ ως του μοναδικού επιχειρησιακού βραχίονα του Υπουργείου Υγείας, με το παράδειγμα όλων των πεσόντων συνάδελφών σας να ενδυναμώνει και να ενισχύει τον επαγγελματισμό σας αλλά και το υψηλό αίσθημα ευθύνης για την προσφορά σας ως διασώστες, γιατροί και νοσηλευτές. Μέρες σαν τη σημερινή, ύστερα από 35 χρόνια, βάζουν ένα ακόμη λιθαράκι στο τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελείτε καθημερινά, 365 μέρες τον χρόνο, αναδεικνύοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα της Δωρεάν Δημόσιας παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας, κρατώντας, κατ’αυτόν τον τρόπο, ψηλά τη σημαία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η σημερινή ημέρα «Θυσίας του Διασώστη» σε συνδυασμό με τη καθημερινή μάχη που δίνετε για τη διαχείριση των περιστατικών του κορωνοϊού, μας επαναπροσδιορίζει αλλά και μας υπενθυμίζει την αξία της ανθρώπινης ζωής. Της ανθρώπινης ζωής που εσείς πρώτοι, από ολόκληρο το υγειονομικό προσωπικό, καλείστε να προστατεύσετε... Στο μυαλό όλων είστε ΗΡΩΕΣ, όπως ΗΡΩΕΣ είναι όλοι οι πεσόντες, εν ώρα καθήκοντος, συνάδελφοι σας».

Στη συνέχεια, ο Αναπληρωτής Υπουργός, η Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας και ο Υπηρεσιακός Γραμματέας, με τη συνοδεία του Προέδρου του ΕΚΑΒ Νίκου Παπαευσταθίου, του Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ Αθήνας Δημήτρη Πύρρου και της Υπεύθυνης Συντονίστριας της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΑΒ Αναστασίας Ζυγούρα μετέβησαν στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ), στο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) αλλά και στην Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΑΒ (ΟΔΙΚ) όπου και ενημερώθηκαν ενδελεχώς για τον τρόπο λειτουργίας αλλά και των νευραλγικό ρόλο του ΕΚΑΒ, ως του αποκλειστικού επιχειρησιακού βραχίονα του Υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τη καθημερινή διαχείριση και τον ορθολογικό συντονισμό των διακομιδών αλλά και των νοσηλειών στους Υγειονομικούς Σχηματισμούς των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών κορωνοϊού COVID-19 σε πανελλαδικό επίπεδο.