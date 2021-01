Τεχνολογία - Επιστήμη

Στον Αλέξη Τσίπρα οι “χρυσοί” μαθητές της Ολυμπιάδας Ρομποτικής

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεχάρη τα παιδιά της ομάδας για τη μεγάλη επιτυχία τους.

Τους μαθητές που κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στη Διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής υποδέχθηκε στο γραφείο του στην Κουμουνδούρου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την μεγάλη επιτυχία τους, από τη σύλληψη της ιδέας, μέχρι την υλοποίηση και τη διεθνή αναγνώριση.

Ο Αλέξης Τσίπρας και η σύζυγός του, Μπέττυ Μπαζιάνα, συνομίλησαν για αρκετή ώρα με τους μαθητές, οι οποίοι τους εξήγησαν την ανάγκη που οδήγησε στην κατασκευή του ρομποτικού μπαστουνιού, που φτιάχτηκε ειδικά για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Συγκεκριμένα, το μπαστούνι ενημερώνει τον χρήστη του για εμπόδια και επικοινωνεί με τα φανάρια, προκειμένου να ειδοποιεί εάν είναι πράσινα για να μπορούν να προχωρήσουν, ενώ διαθέτει και εφαρμογή εντοπισμού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαμόρφωση της ομάδας, τις «προπονήσεις» τους, τις επιρροές των παιδιών, αλλά και για την προοπτική της ιδέας τους στη διευκόλυνση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας με προβλήματα όρασης.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τα παιδιά της ομάδας για τη μεγάλη επιτυχία τους, για τη σκληρή δουλειά που οδήγησε στην παγκόσμια διάκριση και κυρίως για τη μεγάλη πρακτική αξία της ιδέας τους και την προοπτική να βοηθήσει συνανθρώπους μας.