Lockdown: 20 συλλήψεις για παράνομο τζόγο

Συλλήψεις και πρόστιμα σε επιχειρηματίες και πελάτες. Συνεχίζονται τα πάρτι εν μέσω κορονοϊού. Πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη βιβλιοπωλείου.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τετάρτη 13.01.2021 συνολικά 82.181 ελέγχους και κατέγραψαν 1.689 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 537.550 ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών σε δύο επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.681).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας Μη νόμιμη μετακίνηση Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου Ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε 22 συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε επιβολή προστίμου ύψους 5.000 ευρώ για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, ενώ, επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100 ευρώ στους επτά πελάτες για παράβαση του περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος ενδυμάτων, σε επιβολή προστίμου ύψους 3.000 ευρώ στον ίδιο και 5.000 ευρώ στην επιχείρηση, καθώς επίσης και 300 ευρώ στον έναν πελάτη για παράβαση περιορισμού κυκλοφορίας, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτρια καφενείου καθώς εξυπηρετούσε συνολικά 30 πελάτες παραβιάζοντας τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του COVID-19 στην Λάρισα, ενώ, επίσης, επιβλήθηκε πρόστιμο 600 ευρώ σε κάθε πελάτη (συνολικά 30x600=18.000 ευρώ) για παράβαση του περιορισμού κίνησης και μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε συλλήψεις 20 ατόμων για συνάθροιση και διεξαγωγή παιγνίων σε οικία. Στον ιδιοκτήτη της οικίας επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για τη διοργάνωση της συνάθροισης και διεξαγωγή παιγνίων, καθώς και για παραβάσεις που αφορούσαν στη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, (υποτροπή). Επίσης, επιβλήθηκαν 19 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ (19x300=5.700 ευρώ) για παράβαση περιορισμού κυκλοφορίας και οκτώ πρόστιμα 300 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα (8χ300=2.400 ευρώ) για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κρήτης . Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη βιβλιοπωλείου για παράβαση της αναστολής λειτουργίας και δύο πρόστιμα των 300 ευρώ (2x300€=600 ευρώ ) σε φυσικά πρόσωπα για άσκοπη μετακίνηση που βρίσκονταν εντός της επιχείρησης, στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000 ευρώ και 15 ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) για παράβαση της αναστολής λειτουργίας και εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος με παροχή ποτών, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα συνολικού ύψους 900 ευρώ (3x300€=900 ευρώ ) για άσκοπη μετακίνηση σε τρία άτομα στην Περιφέρεια Κρήτης. Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000 ευρώ σε 10 φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας – άσκοπη μετακίνηση. Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 4.800 ευρώ σε 16 φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού. Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 300 ευρώ σε ένα φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε έναν αθλητικό γυμναστικό σύλλογο για παράβαση της αναστολής προσέλευσης κοινού, στην Περιφέρεια Αττικής. Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 600 ευρώ σε δύο φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλια εννιακόσιες εξήντα πέντε (1.965) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.