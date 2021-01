Κοινωνία

Αγωνία για την εξαφάνιση 16χρονης

Πότε χάθηκαν τα ίχνη της και από που. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε.

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση μιας 16χρονης από το κέντρο της Αθήνας.

Τα ίχνη της Χανά Αλ Ταμίμι, με καταγωγή από το Κουβέιτ, χάθηκαν στις 11/01/2021, στις 2 το μεσημέρι, από την περιοχη της Κυψέλης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από Το Χαμόγελο του Παιδιού, η Χανά(ον.) Αλ Ταμίμι(επ.) έχει ύψος 1.75 μ., είναι αδύνατη, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε άσπρη-ρόζ μπούργκα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.