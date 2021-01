Αθλητικά

Νίκη στο… φινάλε για τον Ατρόμητο

Οι Περιστεριώτες έριξαν στο… "καναβάτσο" τη μαχητική Λαμία.

Στο φινάλε κρίθηκε η αναμέτρηση του Ατρόμητου με τη Λαμία στο Περιστέρι.

Με το «καλησπέρα» οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ. Ο Τιρόνε με έξοχη κάθετη πάσα έβγαλε τον Ρόμανιτς στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων με τον Σέρβο μεσοεπιθετικό να κόβει την μπάλα στον Καραμάνο που μόνος του μέσα από την περιοχή πλάσαρε εύστοχα (0-1) στο 8΄. Σε πρώτο χρόνο ο βοηθός διαιτητή σήκωσε το σημαιάκι και υπέδειξε οφσάιντ, ωστόσο ο έλεγχος από το VAR έδειξε πως η φάση ήταν «καθαρή» και το γκολ μέτρησε κανονικά.

Με τους παίκτες του Ατρόμητου να προσπαθούν να ξεπεράσουν το σοκ του γρήγορου γκολ που τους έφερε πίσω στο σκορ, οι φιλοξενούμενοι έχασαν μοναδική ευκαιρία να ζευγαρώσουν τα τέρματα τους στο 20.

Ο Ντέλετιτς βγήκε τετ α τετ με τον Μανδά πλάσαρε και ο Σάλομον την τελευταία στιγμή και πάνω στη γραμμή απομάκρυνε και γλίτωσε τον Ατρόμητο από τη δεύτερη παραβίαση της εστίας του. Μετά το 20λεπτο η ομάδα του Νταμίρ Κάναντι πατούσε πιο γερά στο γήπεδο χωρίς ωστόσο να απειλεί.

Το γκολ της ισοφάρισης ήρθε στο 37΄για τον Ατρόμητο κι αποτέλεσε μια ευγενική «χορηγία» του Προβυδάκη. Ο παίκτης της Λαμίας πήγε άτσαλα στο μαρκάρισμα του Ραμπέγιο και ο Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Χριστοδουλόπουλος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1) στο 38΄.

Ο Ατρόμητος είχε την κατοχή και τον έλεγχο του παιχνιδιού στο β΄ημίχρονο και μέχρι το 60΄ χωρίς όμως να πατάει περιοχή και να δημιουργεί φάσεις και τελικές για δεύτερο γκολ.

Η Λαμία είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 57΄όταν έπειτα από σουτ του Ρόμανιτς ή μπάλα κατέληξε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι ισορρόπησαν το ματς μετά το 60΄και άρχιζαν να ανεβάζουν πιο ψηλά τις γραμμές τους.

Ο Νταμίρ Κάναντι σε μια προσπάθεια να δώσει ενέργεια στους γηπεδούχους προχώρησε σε τρεις μαζεμένες αλλαγές στο 70΄ρίχνοντας στο ματς τους Μανούσο, Χαρίση και Μουνίθ στις θέσεις των Χριστοδουλόπουλου, Αγκάγιεφ και Ραμπέγιο.

Το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε ιδιαίτερα με τον Ατρόμητο να έχει μια μικρή αλλά ανούσια υπεροχή χωρίς την τελική πάσα στο παιχνίδι του που θα τον έβγαζε σε θέση βολής για το δεύτερο γκολ.

Όλα αυτά μέχρι το 85΄, χρονικό σημείο στο οποίο ο Πάτρικ Σάλομον έπειτα από έξοχη ατομική προσπάθεια και ευθύβολο σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Επασί (2-1) και έγειρε την πλάστιγγα υπέρ του Ατρόμητου κι αφού στο 92΄ο Μπα έχασε την ευκαιρία με πλασέ μέσα από την περιοχή να ισοφαρίσει.

Οι συνθέσεις

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Μανδάς, Γκαλβάο (40΄Γούτας), Στρούγγης, Κιβρακίδης, Τομάσεβιτς, Σάλομον, Γκάλο, Ενσικουλού (46΄Τριμμάτης), Ραμπέγιο (70΄Μουνίθ), Αγκάγιεφ (70΄Χαρίσης), Χριστοδουλόπουλος (70΄Μανούσος).

ΛΑΜΙΑ: Επασί, Τζανετόπουλος (86΄Σκόνδρας), Αντέτζο, Μαρτίνες, Προβυδάκης (68΄Βλάχος), Μπεχαράνο, Τζανδάρης, Τιρόνε (78΄Βασιλακάκης), Ρόμανιτς (86΄Μπα), Ντέλετιτς, Καραμάνος (78΄Αραμπούλι).