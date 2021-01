Υγεία - Περιβάλλον

Αναστάτωση από λεχώνα θετική στον κορονοϊό

Ανησυχία στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για το τεστ που έγινε γνωστό ότι ήταν θετικό, ώρες μετά τον τοκετό.

Αναστάτωση επικρατεί στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Κορίνθου, καθώς το μεσημέρι της Πέμπτης (14.01.2021) γνωστοποιήθηκε ότι η γυναίκα που γέννησε στις 4 τα ξημερώματα είναι θετική στον κορονοϊό.

Σύμφωνα με το loutrakiblog, η γυναίκα, Ρομά από τα Εξαμίλια, προσήλθε στο Νοσοκομείο ξημερώματα και γέννησε με καισαρική. Αφού γέννησε και μεταφέρθηκε στο θάλαμο όπως και το νεογνό, της έγινε το τεστ, το αποτέλεσμα του οποίου βγήκε το μεσημέρι και ήταν θετικό.

Από εκείνη τη στιγμή η γυναίκα απομονώθηκε σε άλλο θάλαμο και το νεογνό σε θερμοκοιτίδα χωρίς επαφή με άλλα νεογνά.