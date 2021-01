Πολιτική

Ίμια: τουρκική ακταιωρός παρενόχλησε Έλληνες ψαράδες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που η Τουρκία δείχνει να ενθαρρύνει τον διάλογο με την Ελλάδα, στα Ίμια τουρκική ακταιωρός προχώρησε σε παρενόχληση περνώντας ένα μέτρο από την πλώρη καϊκιού με Έλληνες ψαράδες.