Μητσοτάκης σε Οσμάνι: πιστή εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

Τι συζήτησε ο Πρωθυπουργός με τον ΥΠΕΞ της Βόρειας Μακεδονίας.

Η πορεία των διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας και διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών ήταν το κύριο αντικείμενο των συνομιλιών κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι.

Κατά τη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, συζητήθηκε, επίσης, η ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας. Συγκεκριμένα -σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές- ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέστησε σαφές ότι είναι επιτακτική ανάγκη η πλήρης, συνεπής και καλή τη πίστει εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Στη συνάντηση από ελληνικής πλευράς εκτός του υπουργού Εξωτερικών, συμμετείχαν, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Κώστας Φραγκογιάννης και η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, πρέσβης Ελένη Σουρανή.

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ

"Στη σημερινή συνάντηση του με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε την πιστή τήρηση και πλήρη εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Ο κ. Μητσοτάκης αφού πρώτα προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου αναταραχή στη χώρα με τον ακραίο λαϊκισμό του, αφού πρώτα ταυτίστηκε με τη Χρυσή Αυγή στη ρητορική μίσους κατά της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και αφού εξέθεσε την Ελλάδα διεθνώς με την υποκρισία του, σήμερα ολοκλήρωσε τη στροφή 180 μοιρών στο θέμα αυτό.

Ως ΣΥΡΙΖΑ χαιρετίζουμε τη σημερινή στάση του κυρίου Μητσοτάκη, που τηρεί και τιμά πλέον τη Συμφωνία των Πρεσπών με τον επίσημο τρόπο. Ως επόμενο βήμα αναμένουμε την οφειλόμενη από αυτόν συγγνώμη τόσο προς τον ΣΥΡΙΖΑ που συκοφάντησε, όσο και προς τον ελληνικό λαό τον οποίο εξαπάτησε με ψεύδη

Με το καλό να φέρει και προς κύρωση επιτέλους τις διμερείς συμφωνίες στη βουλή που αναβάλλει, γιατί φοβάται το ίδιο του το κόμμα".