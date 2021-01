Κοινωνία

Έγκλημα στον Δομοκό: βρέθηκε κατακρεουργημένο σε ρέμα το θύμα

Το σημείο υπέδειξε ο δράστης, που συνελήφθη από την αστυνομία στην Αθήνα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Βρέθηκε, το απόγευμα της Πέμπτης, σε ρέμα, η σορός του άτυχου 41χρονου, ο οποίος το βράδυ της Πρωτοχρονιάς δολοφονήθηκε με σκεπάρνι από έναν 24χρονο στον Δομοκό.

Το σημείο υπέδειξε ο ίδιος ο δράστης, που συνελήφθη από την αστυνομία στην Αθήνα, ενώ προσπαθούσε να διαφύγει στο εξωτερικό.

Το πτώμα ήταν τυλιγμένο με κουβέρτες και δεμένο με σχοινί, ενώ ήταν κατακρεουργημένο από τα πολλά χτυπήματα, που είχε δεχτεί ο 41χρονος σε όλο το σώμα και το κεφάλι.

Ο δράστης το είχε πετάξει 150 - 200 περίπου μέτρα μακριά από την καλύβα, που έγινε το φονικό, σε ένα ρέμα δίπλα στον παλιό δρόμο που πάει από Παλαμά προς Μακρολίβαδο και τα άλλα χωριά.

Το φρικτό έγκλημα, που ήταν αποτέλεσμα της μεταξύ τους συμπλοκής, έγινε γνωστό στις Αρχές όταν ένα τρίτο πρόσωπο, που άκουσε όλα όσα έγιναν και ενημέρωσε την αστυνομία.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, το μοιραίο βράδυ ο 41χρονος θέλησε να «μοιραστεί» με εκείνον τη σεξουαλική του επίθεση σε βάρος του 24χρονου, μέσω εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο, με εικόνα και ήχο.

Ο νεαρός όμως αντέδρασε και φαίνεται να ξέσπασε άγρια συμπλοκή που κατέληξε σε φρικτό έγκλημα με σκεπάρνι. Αυτό μαρτυρούσαν τα ευρήματα στην καλύβα που έμεναν οι δύο Πακιστανοί, αλλά και στη γύρω περιοχή, όπου βρέθηκαν ματωμένα ρούχα κι άλλα ματωμένα αντικείμενα μαζί με το φονικό σκεπάρνι.

