Οικονομία

Κορονοϊός: Eurogroup για τις οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρωζώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καυτό" το πρώτο θέμα στην ατζέντα της συνεδρίασης των Υπ. Οικονομικών της ζώνης του ευρώ.

Της Μαρίας Αρώνη

«Η πανδημία πλήττει περισσότερο τις χώρες που είχαν μακροοικονομικές ανισορροπίες πριν την εμφάνισή της» ανέφερε αξιωματούχος της Ευρωζώνης που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες, ενόψει του Eurogroup της 18ης Ιανουαρίου.

Οι μακροοικονομικές ανισορροπίες στα κράτη-μέλη, ως συνέπεια της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του covid19 θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Eurogroup που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη την ερχόμενη Δευτέρα. Οι υπουργοί οικονομικών της ευρωζώνης θα εξετάσουν τρόπους και στρατηγικές για την αντιστροφή της κατάστασης, τα οποία στη συνέχεια θα πρέπει να αποτυπωθούν στα εθνικά σχέδια.

Δεύτερο θέμα στην ατζέντα, είναι τα εθνικά σχέδια αποκατάστασης και ανθεκτικότητας. Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την προετοιμασία τους στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων που συμφωνήθηκαν.

Το Eurogroup θα ολοκληρώσει τη συνεδρίασή του, σε περιεκτική σύνθεση (με τους υπουργούς οικονομικών των 27 κρατών-μελών), όπου θα γίνει ανταλλαγή απόψεων για το παγκόσμιο νομισματικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και ιδίως σχετικά με τις προοπτικές μιας διατλαντικής συνεργασίας.

Ο Lawrence H. Summers, καθηγητής του Χάρβαρντ και πρώην Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, κλήθηκε στη συνεδρίαση να μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία του με τους υπουργούς οικονομικών της ΕΕ.