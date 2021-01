Πολιτική

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού “διχάζει” την ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το θέμα, κατόπιν και της πρότασης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, τη Δευτέρα.

Της Μαρίας Αρώνη

Διχασμένα εμφανίζονται τα κράτη-μέλη στην ιδέα ενός πιστοποιητικού εμβολιασμού για τις μετακινήσεις, σύμφωνα με ανώτερο ευρωπαίο διπλωμάτη που ενημέρωσε τον Τύπο στις Βρυξέλλες.

Το θέμα, κατόπιν και της πρότασης του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσολα φον ντερ Λάιεν, θα συζητηθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών στις 21 Ιανουαρίου, με βασικό θέμα το συντονισμό για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 και πιο συγκεκριμένα τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, τρεις εβδομάδες μετά την έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού.

Όπως σχολίασε ανώτερος ευρωπαίος διπλωμάτης, η συζήτηση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού θεωρείται από αρκετά κράτη-μέλη πρόωρη, δεδομένου ότι μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί. Ο ίδιος ωστόσο, τόνισε, ότι ακόμα και αν υπάρξει συμφωνία για ένα κοινό πιστοποιητικό, θα πρέπει να εξεταστούν οι «τοξικές» συνέπειες μιας τέτοιας απόφασης, η οποία συνεπάγεται διακρίσεις και προνόμια για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν (λόγω διαθεσιμότητας εμβολίων). Επιπλέον, ο ίδιος διπλωμάτης σχολίασε ότι είναι δύσκολο να συμφωνηθεί τί είδους «δικαιώματα» θα παρέχει το πιστοποιητικό, αλλά και ποιά θα είναι η σκοπιμότητά του, καθώς δεν είναι ακόμα βέβαιο αν οι εμβολιασμένοι μπορούν να μεταδώσουν τον ιό ή όχι.

Εξάλλου, το πρακτορείο Bloomberg σε δημοσίευμά του επικαλείται ευρωπαίους διπλωμάτες και αξιωματούχο, οι οποίοι εκτιμούν ότι η πρόταση για την εισαγωγή ενός «πιστοποιητικού εμβολιασμού» που θα επέτρεπε στους κατόχους του να ταξιδεύουν ελεύθερα έχει ολοένα και «αυξανόμενη στήριξη». Επισημαίνει επίσης, ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα υγείας, Στέφαν ντε Κέρσμάκερ, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη βρίσκονται σε συζητήσεις για την κοινή αναγνώριση των πιστοποιητικών εμβολιασμού, όπως και για την κοινή αναγνωριση διαγνωστικών τεστ. Ο ίδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής σημείωσε ότι είναι πιθανό στις 21 Ιανουαρίου, οι ευρωπαίοι ηγέτες να ζητήσουν από την Επιτροπή να ετοιμάσει συγκεκριμένη πρόταση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού, αλλά και να ασκηθούν πιέσεις για να επιταχυνθεί η παραγωγή των εμβολίων και οι εμβολιασμοί στα κράτη-μέλη.

Θεοχάρης: Ο εμβολιασμός δεν θα αποτελέσει προϋπόθεση για να ταξιδέψει κάποιος

Ο Υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, για τα προτεινόμενα πιστοποιητικά εμβολιασμού σε σχέση με τον τουρισμό, κατέστησε σαφές ότι «ο εμβολιασμός δεν θα αποτελέσει προϋπόθεση για να μπορεί να ταξιδέψει κάποιος. Σε καμία περίπτωση. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να διευκρινίσω τι είναι αυτό που η χώρα μας προτείνει με την επιστολή του Πρωθυπουργού προς τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κατ' αρχάς, η επιστολή φαίνεται να έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε, δηλαδή, να 'ταράξει τα νερά' ώστε να μπορέσει επιτέλους η Ευρώπη να συντονιστεί. Ο συντονισμός είναι απαραίτητος και η χώρα μας βρίσκεται στην πρωτοπορία στον συγκεκριμένο τομέα. Δεν πρέπει να κάνουμε βήματα πίσω. Πέρσι είχαμε περιορισμούς κατά τη μετακίνηση των τουριστών. Αυτή τη μετακίνηση πρέπει να την έχουμε και φέτος. Φέτος, ωστόσο, έχουμε δύο μεγάλα εργαλεία στα χέρια μας. Το πρώτο είναι τα γρήγορα τεστ, τα οποία είναι και πιο ασφαλή και πιο φθηνά και θα μας επιτρέψουν να προκαλέσουμε λιγότερη ταλαιπωρία στους ταξιδιώτες. Το δεύτερο εργαλείο είναι ο εμβολιασμός. Όποιος έχει εμβολιαστεί, θα μπορεί να μετακινείται ελεύθερα».