Άρης – ΑΕΚ: νίκη με... “συνταγή” Χιμένεθ

Η Ένωση “απέδρασε” με το... διπλό από το "Κλ. Βικελίδης".

Στο εξ αναβολής για την 8η αγωνιστική ματς στο «Κλ. Βικελίδης», η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον Άρη με το ωραίο γκολ του Λιβάι Γκαρσία στο 65'.

Κλειστό ματς με λίγες φάσεις στο πρώτο μέρος με αναγκαστική αλλαγή στο 20΄, καθώς τραυματίστηκε ο Νεντελτσιάρου και στη θέση του μπήκε ο Λάτσι 20’.

Ο Ανσαριφάρντ στο 21’ δεν μπόρεσε με κεφαλιά να νικήσει τον Μπουσέ, σε ένα νευρικό ματς με λάθη και από τις δυο ομάδες. Η ΑΕΚ είχε ισορροπήσει μετά το καλό ξεκίνημα του Άρη, που είδε όλα του ατού, ιδίως τους Μπρούνο Γκάμα και Σάντε Σίλβα να είναι εξουδετερωμένοι. Η μοναδική καλή στιγμή του Άρη ήταν στο 7’ όταν ο Μάνος δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το λάθος γύρισμα του Λόπες.

Με το ξεκίνημα του β’ μέρους ο Ανσαριφάρντ έπιασε το σουτ με το δεξί εκτός περιοχής, η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο Χιμένεθ στο 60’ έκανε τις πρώτες του κινήσεις, καθώς Μάνταλος και Λιβάγια μπήκαν μέσα, Κρίστιτσιτς και Μαχαίρας βγήκαν εκτός.

Ο Μάντζιος άλλαξε τον Γκάμα, που δεν φάνηκε καθόλου, με τον Ματέο Γκαρσία, αλλά η ΑΕΚ βρήκε το γκολ στο 65’ με τη φοβερή εκτέλεση φάουλ του Λιβάι Γκαρσία. Στο 75’ ο Χιμένεθ ήθελε να βάλει Σάκχοφ και Ολιβέιρα αντί των Ανσαριφάρντ και του σκόρερ, όμως ο Κροάτης ρέφερι Μπέμπεκ έκανε ένα ανευ προηγουμένου μπέρδεμα, καθώς πέντε αλλαγές μόνο σε τρεις διακοπές μπορούν να γίνουν και τελικά έπειτα από 5λεπτες διαβουλεύσεις μπήκε μόνο ο Σάκχοφ αντί του Γκαρσία.

Ο Άρης ήθελε να πιέσει για την ισοφάριση αλλά φάση δεν έκανε στην ΑΕΚ ως το 90+9’ με την Ένωση να πανηγυρίζει μια σπουδαία νίκη που θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, καθώς στις καθυστερήσεις ο Ανσαριφάρντ είχε κεφαλιά στο δοκάρι. Ο Λιβάγια σκόραρε στην επαναφορά όμως ελέω VAR υποδείχτηκε οφσάιντ και το ματς έληξε 0-1.

Οι συνθέσεις:

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Σάκιτς (87’ Τζέγκο), Σούντγκρεν, Μπεναλουάν, Ρόουζ, Σάσα (87’ Ιωάννου), Ματίγια, Γκάμα, Σίλβα (63’ Ματέο), Μαντσίνι, Μάνος (75’ Λόπεθ).

ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Μπακάκης, Σβάρνας, Νεντελτσεάρου (20’ Λάτσι), Λόπες, Γαλανόπουλος, Σιμόες, Κρίστιτσιτς (60’ Μάνταλος), Γκαρσία (75’ Σάκχοφ), Ανσαριφάρντ, Μαχαίρας (60’ Λιβάγια).