Κοινωνία

Σύλληψη για την επίθεση στην “Φαβέλα”

Επίθεση στον κοινωνικό χώρο τον Φεβρουάριο του 2018.

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 34χρονος Έλληνας με ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Πειραιά, με το οποίο κατηγορείται για τις κακουργηματικές πράξεις της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, και του εμπρησμού κατά συναυτουργία, εκ του οποίου προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορείται, σύμφωνα με την Αστυνομία, έλαβαν χώρα στις 25 Φεβρουαρίου 2018, στον "Κοινωνικό Χώρο Φαβέλα", στην περιοχή του Πειραιά.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για άτομο σχετιζόμενο με την "Χρυσή Αυγή".

Ο συλληφθείς είναι πλέον αντιμέτωπος με την Δικαιοσύνη.