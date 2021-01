Κοινωνία

Ναρκωτικά σε ντουλάπα με αντισκωρικό... λεβάντα (εικόνες)

Έφοδος σε σπίτι από στελέχη της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Ασπρόρουχα... ναρκωτικά, όπλα και λεφτά στη ντουλάπα, τακτοποιημένα και νοικοκυρεμένα μαζί με αντισκωρικό με άρωμα...λεβάντα.

Η έφοδος των στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, της Ασφάλειας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά στο σπίτι του 26χρονου στο Κερατσίνι οδήγησε και στη σύλληψή του.

Στον πάτο της ντουλάπας σε δωμάτιο του σπιτιού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 424 γραμμάρια κάνναβη, 90,8 γραμμάρια κοκαϊνη, 926 γραμμάρια σκόνη άγνωστης ουσίας, μία πρέσσα κοκαϊνης, 2 αεροβόλα όπλα, ένα περίστροφο, μία σιδηρογροθιά αλλά και το ποσό των 15.000 ευρώ, προερχόμενο, όπως όλα δείχνουν, από εμπόριο ναρκωτικών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Σε δεύτερη επιχείρηση των λιμενικών στην περιοχή του Γκύζη συνελήφθη ένας ακόμη άνδρας 30 ετών. Στην κατοχή του βρέθηκαν 100 γρ. κάνναβης και 60 γρ.χασίς σε μορφή σοκολάτας.