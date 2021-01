Πολιτισμός

EOT: Ηρώδειο από… πάγο στην Κίνα (εικόνες)

Στο κορυφαίο, παγκοσμίως, φεστιβάλ «Πάγου και Χιονιού».

Ένα εντυπωσιακό αντίγραφο του ρωμαϊκού Ωδείου Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα, κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από πάγο σε φυσικό μέγεθος, φιλοξενείται από τις πρώτες μέρες του 2021 στο κορυφαίο παγκοσμίως φεστιβάλ γλυπτικής σε πάγο και χιόνι «Harbin International Ice and Snow Festival» της Κίνας.

Η πρόταση κατασκευής και παρουσίασης για πρώτη φορά ενός ελληνικού μνημείου στο διάσημο αυτό φεστιβάλ έγινε από την Υπηρεσία ΕΟΤ Κίνας και εντάσσεται στο πλαίσιο του έτους Πολιτισμού και Τουρισμού μεταξύ Ελλάδας και Κίνας για το 2021.





Το φεστιβάλ διεξάγεται κάθε χρόνο στην πόλη Harbin από τις αρχές Ιανουαρίου έως τα τέλη Φεβρουαρίου και δέχεται ετησίως πάνω από 18 εκατ. επισκέπτες. Μέχρι στιγμής, το hashtag της φετινής 37ης διοργάνωσής του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Weibo έχει πάνω από 178 εκατ. views και 40.000 discussions, ενώ την ίδια στιγμή πραγματοποιούνται συνεχή ρεπορτάζ και ανταποκρίσεις από τοπικά και διεθνή ΜΜΕ.