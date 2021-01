Αθλητικά

Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος η ΑΕΚ

Γιατί ζητά... "ηλεκτρονική βοήθεια" η ΠΑΕ ΑΕΚ.

Στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος θα απευθυνθεί η ΠΑΕ ΑΕΚ για να καταγγείλει ψεύτικο προφίλ του Μανόλο Χιμένεθ στο Instagram. Ο προπονητής της ΑΕΚ δεν διαθέτει λογαριασμό στα social media και κάποιος σκέφτηκε να τον... αντικαταστήσει.

Μέχρι εδώ, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, αφού υπάρχουν χιλιάδες fake profiles που μιμούνται δημόσια πρόσωπα. Όμως, ο "μιμητής" του προπονητή της ΑΕΚ φαίνεται πως πήρε πολύ σοβαρά το ρόλο του.

Επικοινώνησε με παίκτες στέλνοντας ιδιωτικά μηνύματα στα οποία τους καλούσε να συζητήσουν θέματα της ομάδας! Συνεπώς δεν επρόκειτο πλεον για κάτι σύνηθες, αλλά για επικίνδυνη περίπτωση και οι άνθρωποι της ΑΕΚ αποφάσισαν να κινηθούν άμεσα ώστε να διαγραφεί το συγκεκριμένο προφίλ.