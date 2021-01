Παράξενα

Ναπολέων: Τιμή ρεκόρ για το κλειδί του δωματίου όπου πέθανε

Το κλειδί του δωματίου όπου πέθανε ο Ναπολέοντας, εξόριστος στην Αγία Ελένη, πουλήθηκε σήμερα έναντι 81.900 λιρών (περίπου 92.000 ευρώ), ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s.

Έντεκα πλειοδότες έδωσαν μάχη μεταξύ τους για να αποκτήσουν το μεταλλικό κλειδί, μήκους 13 εκατοστών, με αποτέλεσμα η τελική τιμή του να ξεπεράσει κατά 16 φορές την αρχική εκτίμηση, που ήταν περίπου 3-5.000 λίρες.

Το κλειδί βρέθηκε μέσα σε έναν φάκελο, σε ένα σεντούκι ενός σπιτιού στη Σκωτία, εξήγησε πριν από τη δημοπρασία ο Ντέιβιντ ΜακΝτόναλντ, ειδικός στα βρετανικά έπιπλα. «η οικογένεια γνώριζε ότι βρισκόταν κάπου εκεί, αλλά ήταν κρυμμένο», πρόσθεσε.

Ένας στρατιωτικός ονόματι Τσαρλς Ρίτσαρντ Φοξ, ο οποίος βρέθηκε στο νησί της Αγίας Ελένης μετά τον θάνατο του Γάλλου αυτοκράτορα το 1821 πήρε μαζί του το κλειδί για να το χαρίσει τη μητέρα του, η οποία ήταν «μεγάλη θαυμάστρια» του Ναπολέοντα, σε σημείο που του έστελνε γλυκίσματα και βιβλία στην εξορία του. Οι απόγονοί του βρήκαν τελικά το κλειδί και αποφάσισαν να το πουλήσουν.

«Βλέπουμε συχνά αντικείμενα που συνδέονται με τον Ναπολέοντα, από σημαντικούς πίνακες μέχρι έπιπλα από κάποια από τις θαυμάσιες κατοικίες του, όμως υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο κλειδί αυτό, κυρίως επειδή προέρχεται από το μέρος όπου ήταν φυλακισμένος και από το δωμάτιο όπου πέθανε», σημείωσε ο ΜακΝτόναλντ. Ο Φοξ έβγαλε ο ίδιος το κλειδί από την κλειδαριά, μετά τον θάνατο του Ναπολέοντα, όπως έγραψε σε ένα σημείωμά του που φέρει ημερομηνία 6 Σεπεμβρίου 1822 και το οποίο πουλήθηκε μαζί με το αντικείμενο.