Το σχέδιο του Τζο Μπάιντεν για τη διπλή κρίση

Ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ παρουσίασε το σχέδιο για την υγειονομική και οικονομική κρίση.

Ακολουθεί ένα περίγραμμα σε αδρές γραμμές του σχεδίου που παρουσίασε χθες ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της διπλής, υγειονομικής και οικονομικής, κρίσης που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Το σχέδιο προβλέπει κολοσσιαίες δημόσιες δαπάνες, ύψους σχεδόν 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Για να τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει να εγκριθεί από το αμερικανικό Κογκρέσο.

Εμβόλια, αντιμετώπιση της πανδημίας, σχολεία: 400 δισεκ. δολάρια

Θα διατεθούν 20 δισεκατομμύρια δολάρια για να επιταχυνθεί ο εμβολιασμός, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς, και 50 δισεκ. για να αυξηθούν τα τεστ. Ποσό 30 δισεκ. δολαρίων θα επιτρέψει να διανεμηθούν μέσα ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες κ.ά.) και 10 δισεκ. δολάρια θα διατεθούν σε αμερικανικές βιομηχανίες για να κατασκευάσουν εξοπλισμό.

Προβλέπεται δαπάνη 170 δισεκ. δολαρίων για το άνοιγμα των σχολείων, τα περισσότερα από τα οποία παραμένουν κλειστά στις ΗΠΑ. Θα επιτρέψει τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, την αγορά παραπετασμάτων προστασίας, τη βελτίωση του εξαερισμού, την αύξηση των δυνατοτήτων μεταφοράς, ούτως ώστε να μειωθούν οι μαθητές που θα μεταφέρει κάθε κίτρινο σχολικό λεωφορείο, κ.ο.κ..

Ο κ. Μπάιντεν θέλει να έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου τους 100 εκατομμύρια άνθρωποι σε 100 ημέρες.

Στήριξη οικογενειών: 1 τρισεκατομμύριο δολάρια

Νέα τσεκ θα σταλούν στους δικαιούχους, ύψους 1.400 δολαρίων κατ’ άτομο, ενώ τα επιδόματα ανεργίας, που θα αυξηθούν ξανά σε 400 δολάρια την εβδομάδα, θα παραταθούν ως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021.

Προβλέπονται βοηθήματα για την πληρωμή ενοικίων και λογαριασμών ύδρευσης και ενέργειας, ύψους 25 δισεκ. δολαρίων. Οι εξώσεις θα ανασταλούν ως την 30ή Σεπτεμβρίου.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος θέλει να αυξηθεί η επισιτιστική βοήθεια που χορηγείται στις φτωχότερες οικογένειες.

Μέτρο που υποσχόταν προεκλογικά: η αύξηση του κατώτερου μισθού, που επιδιώκει να υπερδιπλασιαστεί, στα 15 δολάρια την ώρα.

Ένα ειδικό ταμείο θα δημιουργηθεί με κεφάλαια 25 δισεκ. δολαρίων για να χρηματοδοτηθούν βρεφονηπιακοί σταθμοί για παιδιά οικογενειών που πλήττονται από την πανδημία και με ποσό άλλων 15 δισεκ. δολαρίων για στηριχθούν τα νηπιαγωγεία.

Για να καλυφθούν οι ανάγκες των βετεράνων για περίθαλψη υγείας προβλέπεται δαπάνη 20 δισεκ. δολαρίων

Στήριξη κοινοτήτων που πλήττονται: 440 δισεκ. δολάρια

Για να βοηθηθούν οι μικρές επιχειρήσεις, θα δαπανηθούν 50 δισεκ. δολάρια ώστε να τους προσφερθεί η ρευστότητα που χρειάζονται.

Τα κεφάλαια για τις πολιτείες, τις πόλεις και τις τοπικές κοινότητες είναι ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας ανάμεσα στους Ρεπουμπλικάνους και στους Δημοκρατικούς. Ο Τζο Μπάιντεν θέλει να τους διατεθούν 350 δισεκ. δολάρια για να καταβάλλουν μισθούς στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, στους πυροσβέστες, στους αστυνομικούς, στους εκπαιδευτικούς και άλλους.

Για να προσφερθεί βοήθεια στον τομέα των μεταφορών, που πλήττει βαριά η κρίση, προβλέπεται δαπάνη 20 δισεκ. δολαρίων.

Ισόποση βοήθεια προβλέπεται να προσφερθεί σε κοινότητες Αμερινδιάνων.

Σχεδόν 10 δισεκ. δολάρια θα διατεθούν για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών εργαλείων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και την αποτροπή κυβερνοεπιθέσεων όπως αυτές που έπληξαν πολλά υπουργεία και υπηρεσίες τον Δεκέμβριο.