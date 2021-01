Κοινωνία

“Λέανδρος”: Στα λευκά η βόρεια Ελλάδα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χωρίς προβλήματα, μέχρι στιγμής, αλλά με εικόνες βαθιά χειμωνιάτικες ξημερώνει στη βόρεια Ελλάδα. Κλειστά σχολεία σε αρκετές περιοχές. Πώς θα κινηθεί ο «Λέανδρος».

Χιόνια, τσουχτερό κρύο και παγετός συνθέτουν το σκηνικό σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδος, όπου το τελευταίο 24ωρο έκανε την εμφάνισή της η κακοκαιρία «Λέανδρος». Στα «λευκά» ντύθηκε η δυτική Μακεδονία, ενώ χιονοπτώσεις σημειώθηκαν σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στους μεγάλους οδικούς άξονες της βόρειας Ελλάδος.

Ο «Λέανδρος» έφερε τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της Θεσσαλονίκης. Από το βράδυ της Πέμπτης έπεσαν νιφάδες χιονιού στο Πανόραμα, τον Χορτιάτη, το Φίλυρο, στο Ωραιόκαστρο και στα ορεινά του δήμου Λαγκαδά, χωρίς να προκληθούν όμως προβλήματα. Κλειστοί είναι λόγω παγετού οι δρόμοι Αγ. Βασιλείου - Χορτιάτη και Μελισσοχωρίου - Ωραιοκάστρου. Ο υδράργυρος «έδειξε» το πρωί 2 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Χιονόπτωση σημειώθηκε, εξάλλου, στα ορεινά της Χαλκιδικής και ειδικότερα σε Πολύγυρο, Αρναία, Ταξιάρχη κ.ά. Οι οδηγοί που κινούνται προς την ορεινή Χαλκιδική πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονολάστιχα. Το χιόνι έφτασε στο Κιλκίς και τη Βέροια, αλλά και στα ορεινά του νομού Πέλλας (όπου σε κάποια σημεία οι οδηγοί χρειάζονται αλυσίδες), ενώ ασθενής χιονόπτωση σημειώθηκε στους νομούς των Σερρών και της Καβάλας. Οι θερμοκρασίες κινούνται οριακά πάνω από το μηδέν στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντίθετα, αρνητικές τιμές και συνθήκες παγετού καταγράφονται στη δυτική Μακεδονία, όπου χιόνισε σε Φλώρινα, Κοζάνη, Καστοριά και στα ορεινά των Γρεβενών. Στη Φλώρινα, ο υδράργυρος τις πρώτες πρωινές ώρες έπεσε στους -9 βαθμούς Κελσίου και στην Πτολεμαΐδα στους -7, ενώ η χαμηλότερη τιμή καταγράφηκαν στη Νέα Καύκασο Φλώρινας με -13 βαθμούς Κελσίου και στη Βλάστη του νομού Κοζάνης (-11). Με αλυσίδες ή χιονολάστιχα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο της Φλώρινας και σε ορισμένα σημεία της Καστοριάς.

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών αποφασίστηκε να μείνουν κλειστά σήμερα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στους δήμους Κοζάνης, Εορδαίας, Φλώρινας και Άργους Ορεστικού.

Μοιράζουν αλάτι

Η Περιφέρεια Αττικής ήδη άρχισε να παραδίδει σε δήμους που εκτιμάται ότι θα πληγούν από την κακοκαιρία 600 τόνους αλάτι , ενώ στην αρμόδια διεύθυνσή της (ΔΕΣΕ) είναι σε ετοιμότητα εκχιονιστικά μηχανήματα, γκρέιντερ, αλατιέρες και πολυμηχανήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης.

Να σημειωθεί ότι στις κορυφές της Πάρνηθας ήδη χιόνισε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, ενώ η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από το μηδέν. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αναμένεται να χιονίσει το Σάββατο και στην Αττική.

O μηχανισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης, έχει τεθεί από χθες σε 24ωρη επιφυλακή και τα συνεργεία με αλατοδιανομείς και υδροφόρες είναι έτοιμα να επιχειρήσουν αν χρειαστεί

Σάκοι με αλάτι μοιράστηκαν σε νοσοκομεία και σχολεία. Για τυχόν προβλήματα σχετιζόμενα με την κακοκαιρία οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται σε 24ωρη βάση στο τηλέφωνο της Δημοτικής Αστυνομίας 2313 317.930.

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν τη χώρα από απόψε το βράδυ με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις, τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους και τον ισχυρό παγετό. Επιπλέον, η Περιφέρεια Αττικής έχει ξεκινήσει από χθες να παραδίδει σε δήμους που εκτιμάται ότι θα πληγούν από την κακοκαιρία 600 τόνους αλάτι, ενώ στην αρμόδια Διεύθυνση (ΔΕΣΕ) της Περιφέρειας είναι σε ετοιμότητα εκχιονιστικά μηχανήματα, γκρέιντερ, αλατιέρες και πολυμηχανήματα τα οποία θα αξιοποιηθούν σε περίπτωση ανάγκης.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας – Πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Στα λευκά η Πάρνηθα





Χιόνι και παγετός στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική

Οι πρώτες νιφάδες έκαναν από το βράδυ της Πέμπτης την εμφάνισή τους στο Ωραιόκαστρο, το Ρετζίκι, το Φίλυρο, το Πανάραμα, το Χορτιάτη, την Ευκαρπία και την Πολίχνη.

Στα ορεινά της Θεσσαλονίκης, χιόνι είδαν οι κάτοικοι σε Σοχό, Οσσα, Βερτίσκο, Ξυλόπολη, Λαχανά και Χωρούδα του δήμου Λαγκαδά.

Σε επιφυλακή βρίσκονται εργαζόμενοι σε δήμους και Περιφέρεια προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα από την κακοκαιρία, με τα πρώτα εκχιονιστικά και αλατιέρες να έχουν βγει ήδη στους δρόμους, τα σχολεία, πάντως λειτουργούν κανονικά.

Από τις 22:00 την Πέμπτη όμως χιονίζει και στη Χαλκιδική, με τον Πολύγυρο και την Αρναία, αλλά και περιχοές της Κασσάνδρας να έχουν «ντυθεί» στα λευκά.

Η Περιφέρεια και οι Δήμοι είναι σε επιφυλακή, ενώ η τροχαία συνιστά τους οδηγούς να μειώσουν τις μετακινήσεις τη νύχτα, καθώς ο χιονιάς θα είναι εντονότερος τις επόμενες ώρες.

Αλυσίδες είναι απαραίτητες στο εθνικό οδικό δίκτυο από Πολύγυρο - Γαλάτιστα, από Παλαιόκαστρο μέχρι Ταξιάρχη, και από Παλαιόκαστρο έως Αρναία.

Ο χιονιάς πάνω από τη Βέροια

Με τις πρώτες νιφάδες να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα ορεινά της Ημαθίας, λίγο μετά τις 21:00 την Πέμπτη, το χιόνι έκανε την πρώτη του εμφάνιση και στην πόλη της Βέροιας.

Χωρίς να υπάρχουν, μέχρι στιγμής προβλήματα, στα λευκά είναι τα πάρκα και οι στέγες των σπιτιών στην πόλη της Ημαθίας.

Συνηθισμένη..η Φλώρινα από τα χιόνια

Η Φλώρινα βρίσκεται ήδη από την Πέμπτη στην κατάψυξη με τη λειτουργία των σχολείων να έχει ανασταλεί.

Η πόλη της Φλώρινας είναι στα λευκά από την Πέμπτη και τα συνεργεία αποχιονισμού εργάζονται αδιάκοπα.

Η θερμοκρασία είναι υπό του μηδενός.

Και το Δασικό έχει ντυθεί στα λευκά

Χιόνια και άνεμοι στον Κίσσαβο

Έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε, από αργά χθες το βράδυ, σε διάφορες περιοχές του Κισσάβου. Το χιόνι έχει φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στη περιοχή Σπηλιά, τους 40 πόντους, ενώ έντονοι ήταν και οι άνεμοι που έπνεαν καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Μηχανήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατάφεραν να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς και έως αυτή την ώρα δεν έχουν σημειωθεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Στα λευκά και η πόλη της Καστοριάς

Όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και στο κέντρο της πόλης της Καστοριάς, εμφανίστηκαν τα πρώτα χιόνια. Με χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, οι αλυσίδες είναι απαραίτητες για τα οχήματα που κινούνται μέσω Βίγλας και Βιτσίου και στην επαρχιακή οδό Καστοριάς-Ιωαννίνων μέσω Κοτύλης.

Ανάλογη είναι και στο Κιλκίς η εικόνα, καθώς το χιόνι εμφανίστηκε, χωρίς όμως να προκαλέσει προβλήματα.

Φωτογραφίες, βίντεο: thestival.gr, halkidikinews.gr, neaflorina.gr, inveria.gr, svouranews.gr, kozan.gr, maxitis.gr, onlarissa.gr