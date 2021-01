Κοινωνία

Σαντορίνη: πρόσκρουση του “Πρέβελη” στο λιμάνι

Περιπέτεια για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου που είχε ξεκινήσει από τη Ρόδο.

Προσέκρουσε, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, κατά τη διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης το Ε/Γ-Ο/Γ ''ΠΡΕΒΕΛΗΣ'' Ν. Ρεθύμνου 06 στον προβλήτα λιμένα Αθηνιού ν. Θήρας, με 47 επιβάτες, 21 Φορτηγά , 7 Ι.Χ. και 1 Δ/Κ εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ρόδο για Χάλκη - Διαφάνι - Κάρπαθο - Κάσο - Σητεία - Ανάφη - Θήρα - Μήλο – Πειραιά.

Άμεσα, επί του πλοίου μετέβη το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων, όπου διαπιστώθηκε η αποκόλληση του ελαστικού προφυλακτήρα και τμήματος του μεταλλικού ζωναριού στο πρυμναίο αριστερό μέρος, σε ύψος περίπου 1,5 μ. πάνω από την ίσαλο γραμμή, έκτασης περίπου 2 μ. , ενώ από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Λιμεναρχείο Θήρας, απαγορεύτηκε αρχικά ο απόπλους του πλοίου , αλλά μετά από προσκόμιση βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα το ''ΠΡΕΒΕΛΗΣ'' απέπλευσε για Πειραιά με 38 επιβάτες, 21 Φ/Γ , 9 Ι.Χ.Ε. και 1 Δ/Κ.