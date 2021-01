Αθλητικά

Super League 2: σέντρα με 3 μήνες καθυστέρηση!

Έντεκα ομάδες μπαίνουν στην αφετηρία, χωρίς να είναι δεδομένο πότε θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.

Με καθυστέρηση περίπου τριών μηνών και χωρίς να είναι δεδομένο το πότε και πώς θα ολοκληρωθεί, αρχίζει επιτέλους το πρωτάθλημα της Super League 2.

Έντεκα ομάδες μπαίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο (16-17 Ιανουαρίου) στην αφετηρία για να βγάλουν εις πέρας μία προβληματική – ελέω της πανδημίας του κορονοϊού – σεζόν, με την ελπίδα στο φινάλε της να έχουν φτάσει στην επίτευξη των στόχων τους. Απούσα, τουλάχιστον για τις δύο πρώτες αγωνιστικές, θα είναι η Δόξα Δράμας που δεν έχει προσκομίσει ακόμα την προσωρινή διαταγή του Διοικητικού Δικαστηρίου στο οποίο έχει προσφύγει, ασκώντας αιτήσεις ακύρωσης και αναβολής κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, με την οποία δεν της χορηγήθηκε πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρωτάθλημα.

Σε σχέση με την περυσινή σεζόν, το παρών στην κατηγορία δίνουν η Ξάνθη που υποβιβάστηκε από τη Super League αλλά και οι Ιωνικός, ΟΦ Ιεράπετρας, Διαγόρας Ρόδου και Τρίκαλα που προβιβάστηκαν από τη Football League.

Η Παναχαϊκή του Νίκου Παπαδόπουλου, ο Λεβαδειακός του Σωτήρη Αντωνίου, αλλά και τα Χανιά του Αλέκου Βοσνιάδη προβάλουν μαζί με την Ξάνθη του Άντονι Πόποβιτς και των Αυστραλών ιδιοκτητών ως τα φαβορί για την άνοδο. Παράλληλα, ερωτηματικά υπάρχουν για την παρουσία – πλην των νεοφώτιστων – του Καραϊσκάκη, του Απόλλωνα Λάρισας και του Εργοτέλη.

Στην πρεμιέρα της Super League 2, τέσσερις αναμετρήσεις διεξάγονται το Σάββατο (16/1) και άλλες δύο την Κυριακή (17/1), με τα φώτα να πέφτουν στο AEL FC Arena, όπου ο Απόλλων Λάρισας φιλοξενεί την Ξάνθη. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση προμηνύεται και στην Άρτα, με τον Καραϊσκάκη να υποδέχεται τον Λεβαδειακό ενώ αβαντάζ έναντι των Τρικάλων φαίνεται να έχει η Παναχαϊκή στο γήπεδο της Αγυιάς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Super League 2:

Σάββατο 16 Ιανουαρίου

14.45 Δημοτικό Στάδιο Αγίων Αναργύρων, Καραϊσκάκης Άρτας – Λεβαδειακός

14.45 «Βουζουνεράκειο», ΟΦ Ιεράπετρας – Διαγόρας Ρόδου

14.45 Γήπεδο Περιβολίων, Χανιά – Δόξα Δράμας (αναβολή)

14.45 Γήπεδο Αγυιάς, Παναχαϊκή – Τρίκαλα

Κυριακή 17 Ιανουαρίου

14.00 Παγκρήτιο Στάδιο, Εργοτέλης – Ιωνικός

14.45 AEL FC Arena, Απόλλων Λάρισας – Ξάνθη