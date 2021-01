Οικονομία

Μειωμένα ενοίκια: αλλάζει ο τρόπος ελέγχου των δικαιούχων

Στόχος να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την καταβολή των αποζημιώσεων.

Σχέδιο προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγxου του κατά πόσο ο ενοικιαστής δικαιούται να καταβάλλει μειωμένο ενοίκιο στον ιδιοκτήτη μελετά η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με την ΠΟΜΙΔΑ. Βασικός στόχος είναι με το που θα υποβάλλει την αίτηση ο ιδιοκτήτης, σε πολύ γρήγορο χρόνο να ενημερώνεται το σύστημα για το κατά πόσο ο ενοικιαστής ανήκει στην κατηγορία των φορολογουμένων που μπορούν να πληρώνουν μειωμένο μίσθωμα.

Μέχρι σήμερα παρατηρούνται αρκετά προβλήματα και καθυστερήσεις είτε στον συμψηφισμό του ποσοστού της επιστροφής που δικαιούνταν ο ιδιοκτήτης με άλλες οφειλές είτε στην εκταμίευση των χρημάτων της αποζημίωσης που δικαιούνταν.

Με τη νέα εφαρμογή που μελετούν η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με την ΠΟΜΙΔΑ, ο έλεγχος για το εάν ο ενοικιαστής δικαιούται ή όχι τη μείωση του ενοικίου (τον συγκεκριμένο μήνα) θα γίνεται αυτόματα. Βασικά εργαλεία ελέγχου θα είναι ο ΑΦΜ & ο Κ.Α.Δ. Δηλαδή, όταν ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει στην δήλωση COVID, αυτόματα θα γίνεται η εκκαθάριση και ο έλεγχος της δήλωσης.

Με αυτό τον τρόπο περιορίζεται σημαντικά ο χρόνος καταβολής των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται να περιμένουν να λήξει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης, έως το τέλος του επόμενου μήνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας έχει δηλώσει ότι για το μήνα Ιανουάριο, θα καταβληθεί προσπάθεια η αποζημίωση προς τους ιδιοκτήτες για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν να πληρωθεί το Φεβρουάριο.

Υπενθυμίζεται ότι την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινήσει η καταβολή από το Κράτος του 50% της απώλειας που έχουν υποστεί οι ιδιοκτήτες για τα μειωμένα ενοίκια που εισέπραξαν το Νοέμβριο. Στις 31 Ιανουαρίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων COVID για τα «κουρεμένα» ενοίκια του Δεκεμβρίου προκειμένου από τις 15 Φεβρουαρίου να ξεκινήσει η καταβολή της αποζημίωσης (ίσης με το 50% της απώλειας) προς τους ιδιοκτήτες.

