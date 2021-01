Life

Γεροντιδάκης: Μένω κι εγώ έκπληκτος με τις εξελίξεις στις “Άγριες Μέλισσες” (βίντεο)

Περιέγραψε στο “The 2Night Show” πώς πέρασε τα Χριστούγεννα της καραντίνας και εξήγησε γιατί φοράει το patch στο μάτι του, ακόμη και όταν δεν έχει γύρισμα, όσες ώρες και να βρίσκεται στο πλατό.