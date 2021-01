Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Μεγάλη γιορτή με τη συμμετοχή του Κιμ Γιονγκ Ουν (βίντεο)

Η γιορτή, οι απόλυτα συγχρονισμένοι χοροί και η συναυλία παρουσία του Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συμμετείχε σε μεγάλη συναυλία που έγινε την Τετάρτη με αφορμή κομματική εκδήλωση και τα Μέσα της Βόρειας Κορέας, κατά τη συνήθη πρακτική τους, μετέδωσαν το γεγονός μία μέρα αργότερα.

Ήταν μια συναυλία με παραδοσιακούς χορούς και γυμναστικές εκδηλώσεις, γυμναστική και μουσική, καθώς και ηχηρά μηνύματα του κυβερνώντος κόμματος.

Ο Κιμ είχε εκδώσει ανακοίνωση με «πυρά» κατά της Νότιας Κορέας κατηγορώντας τη Σεούλ ότι παρακολουθούσε τις προετοιμασίες.

Ο Στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι, παρατηρούσε τις δραστηριότητες της Πιονγιανγκ τον Κυριακή, πιθανώς σχετιζόμενες με τις πρόβες παρέλασης.

Η Βόρεια Κορέα είχε κάνει μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τον περασμένο Οκτώβριο, για την 75η επέτειο του Εργατικού Κόμματος.