Οικονομία

Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: έτσι θα ανοίξει μέρος της αγοράς από Δευτέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σκιαγράφησε τα καταστήματα που θα ανοίξουν την επόμενη εβδομάδα, προειδοποιώντας για αυτόματο κλείσιμο αν δεν τηρηθούν τα μέτρα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για το αναμενόμενο άνοιγμα μέρους της αγοράς από την προσεχή Δευτέρα, ξεκαθάρισε κατηγορηματικά ότι δεν είναι σε θέση να κάνει επίσημες ανακοινώσεις, καθώς θα προηγηθεί μια σύσκεψη με τους ειδικούς σήμερα το πρωί και οι τελικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν το απόγευμα.

Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, είναι πολύ σημαντική η επανεκκίνηση της οικονομίας, αλλά θα πρέπει να γίνει με το μεγαλύτερο δυνατό ρίσκο. Προειδοποίησε όμως ότι αν δεν τηρηθούν τα μέτρα που θα συνοδεύουν το άνοιγμα μέρους της αγοράς, τότε άμεσα θα ξανακλείσει.

Ερωτηθείς για το ποια καταστήματα θα ανοίξουν από τη Δευτέρα κι αφού επανέλαβε ότι υπάρχουν πολλά σενάρια, είπε ότι η κεντρική ιδέα είναι να ανοίξουν τα καταστήματα που είτε είναι εποχικά, είτε κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους την περίοδο των εκπτώσεων.

Έτσι στην πρώτη γραμμή των μαγαζιών που αναμένεται να λάβουν το «πράσινο φως» για να ανεβάσουν ρολά, είναι τα καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης και χρυσοχοΐας, αλλά και αυτά που πουλάνε εποχικά είδη, όπως κουβέρτες, χαλιά κλπ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τόνισε κατηγορηματικά ότι σε όλα τα σενάρια που έχουν εκπονηθεί, κυρίαρχο ρόλο παίζει η αποφυγή συνωστισμού στους δρόμους και έξω από τα καταστήματα. Τα μαγαζιά δε θα ανοίξουν για να πάμε βόλτα, είπε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά παρατήρησε ότι στο ενδεχόμενο άνοιγμα δε θα υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί μεταξύ δήμων.

Ερωτηθείς για τα κομμωτήρια και τα κέντρα περιποίησης άκρων, αν και για πολλοστή φορά παρέπεμψε στις εισηγήσεις των ειδικών, άφησε να εννοηθεί ότι θα ανοίξουν κι αυτά από την προσεχή Δευτέρα.

Σε ότι αφορά τα ΚΤΕΟ, είπε ότι αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητες για άνοιγμα, ενώ όπως είπε τα πρακτορεία ΟΠΑΠ έχουν απασχολήσει πολύ και τον ίδιο, αλλά δεν είναι εύκολο να ανοίξουν στην παρούσα φάση.

Για τα βιβλιοπωλεία είπε ότι είναι και προσωπική του πρόταση να ανοίξουν και πάλι από τη Δευτέρα, ενώ εφόσον ανοίξει το κομμάτι της αγοράς που αναμένεται, είναι αυτονόητο ότι θα επιστρέψουν και οι πάγκοι με βιομηχανικά προϊόντα στις λαϊκές αγορές.

Για την εστίαση, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα, όπως είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς ακόμα και με την τήρηση των μέτρων αποτελεί σημείο υπερμετάδοσης σύμφωνα με τους ειδικούς και δε μπορεί κατά συνέπεια να ανοίξει στην παρούσα φάση. Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και τα γυμναστήρια για παρεμφερείς λόγους.

Διαφορετικά είναι τα πράγματα για τα κέντρα αισθητικές, είπε ο κ. Γεωργιάδης, λέγοντας πως θα ανοίξουν σε πιο «κοντινή ταχύτητα».

Τέλος ο κ. Γεωργιάδης, αν και παρέπεμψε για ακόμη μια φορά στις εισηγήσεις των ειδικών, είπε ότι σε ένα από τα σενάρια που εξετάζονται, είναι καταστήματα που δε θα ανοίξουν από την προσεχή Δευτέρα με τη μέθοδο του click in shop, να λειτουργήσουν με τη μέθοδο του click away.