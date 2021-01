Κοινωνία

Τέλος στην αγωνία για την 17χρονη Μάγια

Πού εντοπίστηκε η ανήλικη, η εξαφάνιση της οποίας σήμανε συναγερμό.

Βρέθηκε η 17χρονη Μάγια η οποία είχε εξαφανιστεί από το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τον πατέρα της «με ειδοποίησε η Ασφάλεια ότι βρέθηκε η Μάγια. Μου είπαν να μην ανησυχώ και ότι είναι καλά. Είναι μεγάλη η ανακούφιση».

Η ανήλικη είχε εξαφανιστεί στις 7/1/2021 και ώρα 15:30 από το κέντρο του Ηρακλείου.

Πηγή: neakriti.gr