Αθλητικά

ΠΑΟΚ: στη Βρετανία ο Γιαννούλης!

Τι προβλέπει η συμφωνία του ΠΑΟΚ με την Νόριτς, για τον διεθνή αμυντικό.

Στην αγγλική Νόριτς της premiership κατευθύνεται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με την βρετανική ομάδα για τη μετακίνηση του διεθνούς αμυντικού με αρχικό δανεισμό έξι μηνών και ποσό 800.000 ευρώ και με οψιόν αγοράς από την αγγλική ομάδα για 8 εκατομμύρια αν στο μεταξύ η τελευταία προβιβαστεί στην premier league.

Την προοπτική της μετακίνησης του Kατερινιώτη αμυντικού επιβεβαίωσε και ο σύμβουλος της ΠΑΕ Γιώργος Σαββίδης, o όποιος με ανάρτηση του τοποθετείται και δηλώνει πως σέβεται την απόφαση του ποδοσφαιριστή της ομάδας να μετακινηθεί σε έναν σύλλογο του εξωτερικού και σε ένα αναβαθμισμένο πρωτάθλημα.