Καραμανλής: δημιουργία ειδικού Σώματος Αστυνομίας για τα ΜΜΜ

Ο Υπουργός Μεταφορών για το περιστατικό του άγριου ξυλοδαρμού, την πορεία των ερευνών για τη σύλληψη των δραστών και το Σώμα που σχεδιάζεται να συσταθεί.

Τη σύσταση ειδικού σώματος της αστυνομίας για το σύνολο του συγκοινωνιακού δικτύου στην περιφέρεια Αττικής προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, με αφορμή τον άγριο ξυλοδαρμό του σταθμάρχη στην Ομόνοια από νεαρούς.

Ο Κώστας Καραμανλής χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις εικόνες που κατέγραψαν επιβάτες του μετρό στην Ομόνοια, τονίζοντας πως πρόκειται για μη ανεκτό περιστατικό.

«Η κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι στα θέματα νόμου και τάξης, ειδικά στα μέσα μεταφοράς, δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις. Δεν είναι αρκετό να ακούμε απλά φραστικές καταδίκες για τον ξυλοδαρμό ενός υπαλλήλου, ο οποίος δεν ήταν εν ώρα υπηρεσίας και είπε το προφανές: να φοράμε τη μάσκα και να σεβόμαστε τον χώρο που βρισκόμαστε», δήλωσε σχετικά.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μεταφορών, οι κάμερες του σταθμού κατέγραψαν πεντακάθαρα τα πρόσωπα των δραστών και έχουν βοηθήσει την ΕΛΑΣ να τους ταυτοποιήσει. «Το υλικό έχει παραδοθεί στην αστυνομία και όπως έχω ενημερωθεί φαίνονται πεντακάθαρα τα πρόσωπα των δραστών και σύντομα θα συλληφθούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Στο μετρό υπήρχε αστυνομική παρουσία ωστόσο δεν πρόλαβε να πιάσει τους δράστες», υπογράμμισε.

Σχετικά με τη σύσταση του ειδικού σώματος αστυνόμευσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, επισήμανε ότι ήδη από την προηγούμενη κυβέρνηση της ΝΔ είχε πέσει στο τραπέζι αυτή η πρόταση, ωστόσο ποτέ δεν υλοποιήθηκε. «Λέμε να δημιουργήσουμε ένα ειδικό σώμα της ελληνικής αστυνομίας που θα έχει αρμοδιότητα στο σύνολο όλου του συγκοινωνιακού δικτύου στην περιφέρεια Αττικής. Ένα σώμα που θα έχει στη δικαιοδοσία του τον έλεγχο και την ασφάλεια σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ειδικά στο μετρό, θα δώσει τη λύση που περιμένουμε. Άλλωστε είναι κάτι που γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και είναι ευθύνη της πολιτείας να υπάρχει νόμος και τάξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Συμπλήρωσε ότι το θέμα έχει ήδη συζητηθεί με τον αρμόδιο υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και στόχος είναι το σώμα αυτό να δημιουργηθεί εντός του έτους. «Μέχρι τότε τα μέτρα αστυνόμευσης σε όλους τους σταθμούς θα αυξηθούν», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr