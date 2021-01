Υγεία - Περιβάλλον

“Επιχείρηση Ελευθερία”: κινδύνευσε να καταστραφεί ολόκληρη παρτίδα εμβολίων

Η ακύρωση των ραντεβού από υγειονομικούς που είχαν δηλώσει την πρόθεση τους για εμβολιασμό και ο αγώνας δρόμου για να σωθούν τα εμβόλια.

Μία παρτίδα εμβολίων κινδύνευσε να πάει χαμένη στη Θεσσαλονίκη, την στιγμή που υπάρχει τεράστια ανησυχία για την εξάπλωση της πανδημίας και παράλληλα είναι σε εξέλιξη ένας αγώνας δρόμου για τον εμβολιασμό των υγειονομικών και αναμένεται και ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού.

Όπως επιβεβαιώνει μιλώντας στο GRTimes.gr, ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Νίκος Νίτσας, το ζήτημα προκύπτει καθώς οι υγειονομικοί που επρόκειτο να κάνουν τον εμβολιασμό, ακύρωσαν το ραντεβού. Όπως εξηγεί ο κ. Νίτσας, τα εμβόλια κατά της COVID-19 εκτός βαθιάς κατάψυξης αντέχουν 5 μέρες. Αν δεν γίνουν εντός αυτού του χρονικού περιθωρίου αυτά τα εμβόλια, πρέπει να καταστραφούν.

Τελικά, αφού ενημερώθηκε σχετικά ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, κλήθηκαν στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο αλλά και στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, γιατροί – μέλη του Συλλόγου που είχαν πρόθεση να εμβολιαστούν και έτσι όλα τα σκευάσματα χρησιμοποιήθηκαν.

Ο κ. Νίτσας επισημαίνει ότι πριν από περίπου έναν μήνα έγιναν από τα νοσοκομεία οι λίστες με το υγειονομικό προσωπικό που δήλωσε πρόθεση να εμβολιαστεί. Από τότε όμως, μπορεί το άτομο είτε να άλλαξε γνώμη, είτε να νόσησε, είτε να του συνέβη κάτι άλλο. Αν κάποιος δεν πάει να εμβολιαστεί εκείνη την ημέρα, το εμβόλιο μπορεί να περιμένει λίγες μέρες ακόμη. Αν δεν γίνει αυτό, θα πάει χαμένο, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Νίτσας.

Διευκρινίζει ότι τα εμβόλια έρχονται με το ονοματεπώνυμο του ατόμου που πρόκειται να εμβολιαστεί και σημειώνει ότι ο Ιατρικός Σύλλογος προώθησε μία λίστα γιατρών με 2.000 ονόματα.

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο σύστημα του Υπουργείου Υγείας δεν γίνονται δεκτοί από τα νοσοκομεία. Οπότε εμείς στείλαμε αν εμβολιαστούν άμεσα ώστε να μην καταστραφούν τα σκευάσματα, όσους γιατρούς είτε δεν είχαν δηλώσει στο σύστημα ή εξαιτίας λάθους δεν είχαν γίνει δεκτοί, τονίζει ο κ. Νίτσας και επισημαίνει ότι, δεν έχει χαθεί μέχρι στιγμής ούτε ένα εμβόλιο.

Εκτός από την 4η ΥΠΕ επικοινώνησα και με την 3η ΥΠΕ για τον ίδιο λόγο. Δεν γνωρίζω να έχει χαθεί κάποιο εμβόλιο μέχρι στιγμής, ωστόσο εμείς ως Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης κάνουμε ότι μπορούμε για να μην συμβεί. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσους περισσότερους συναδέρφους μπορούμε ώστε να προχωρήσει ομαλά και γρήγορα η διαδικασία, καταλήγει στις δηλώσεις του στο GRTimes.gr, ο κ. Νίτσας.