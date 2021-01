Οικονομία

Σταμπουλίδης: επανεκκίνηση της οικονομίας με αυστηρούς όρους

«Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την υγειονομική κρίση, δεν μπορούμε να κρατάμε κλειστή την οικονομία», υπογράμμισε ο ΓΓ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, τόνισε ότι «πρέπει να προχωρήσουμε με ασφάλεια στην επανεκκίνηση της οικονομίας», καθώς όπως είπε ότι διανύουμε ήδη τον 10ο μήνα της κρίσης και «πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την υγειονομική κρίση, δεν μπορούμε να κρατάμε κλειστή την οικονομία».

Μιλώντας στο «Θέμα 104,6», ο κ. Σταμπουλίδης υπογράμμισε ότι «δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανοίξουν με κανόνες και αυστηρό πλαίσιο». Απευθυνόμενος τόσο σε πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις, σημείωσε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό πως «η όποια επανεκκίνηση θα έχει αυστηρό πλαίσιο και για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις».

Απευθυνόμενος εμμέσως στην επιτροπή των επιστημόνων του Υπουργείου Υγείας, σημείωσε με νόημα ότι το εμπόριο είναι «πνεύμονας» που τροφοδοτεί την οικονομία και τα κρατικά έσοδα και κατ’ επέκταση ενισχύει και το σύστημα υγείας.

Επιπλέον, τόνισε, ότι «πρέπει να καταλάβουν ότι ανοίγουμε μεν την πόρτα αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε υποχρέωση να τηρήσουμε διαδικασίες».

Υπογράμμισε, ότι είμαστε στο μέσο του χειμώνα και για τον λόγο αυτό, πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει πίεση στο σύστημα Υγείας.