Life

“Η Φάρμα”: Ραντεβού για τους υποψήφιους παίκτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην τελική ευθεία οι συζητήσεις. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην εκπομπή “Το Πρωινό”.