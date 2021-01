Υγεία - Περιβάλλον

Τσολιά: ο κόσμος έδειξε μεγάλη αυτοσυγκράτηση την περίοδο των γιορτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, τόνισε ότι κατά την άποψη της το άνοιγμα και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.

Η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμωξιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, Μαρία Τσόλια, εκτίμησε ότι ο κόσμος έδειξε μεγάλη σύνεση και αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια των εορτών κάτι που φαίνεται και από τον επιδημιολογικό πίνακα.

Όπως είπε χαρακτηριστικά στο «Θέμα 104,6», αυτό δείχνει ότι πήγαμε αρκετά καλά και μπορούμε να προχωρήσουμε ένα πρώτο βήμα με το λιανεμπόριο.

Σε ερώτηση για την επανεκκίνηση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η κυρία Τσολιά τόνισε ότι τα σχολεία θα πρέπει να επαναλειτουργήσουν καθώς η παρατεταμένη στέρηση των παιδιών από στο σχολείο έχει πολύ σοβαρές συνέπειες και όσον αφορά την εκπαίδευση, την αναπτυξιακή διαδικασία των παιδιών, σημειώνοντας πως κατά την προσωπική της άποψη θα πρέπει να ανοίξουν και οι υπόλοιπες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

«Τα σχολεία πάντα έχουν προτεραιότητα, είναι πάντα αυτά που ανοίγουμε πρώτα» είπε χαρακτηριστικά η κυρία Τσολιά, όντας και η ίδια μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας.

Αναμένοντας τις αποφάσεις της επιτροπής για το λιανεμπόριο, η κυρία Τσολιά είπε πως είναι μεγάλο το κόστος με κλειστό το λιανεμπόριο στην κοινωνία, αφορά πολλές χιλιάδες επαγγελματιών κι επιχειρήσεων, εκείνη ως παιδίατρος βέβαια, είπε πως για εκείνη το σχολείο είναι προτεραιότητα και είναι πολύ μεγάλο το κόστος σε διάφορες παραμέτρους, των κλειστών σχολείων.

Αναφορικά με το αν θα πρέπει να γίνονται τεστ στους μαθητές η κυρία Τσολιά είπε «όσα περισσότερα τεστ κάνουμε, τόσο καλύτερο είναι, είναι προς όφελος του ελέγχου της επιδημίας». Από κει και πέρα, υπενθύμισε πως οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν πως εάν ένα παιδί κάνει συμπτώματα συμβατά θα πρέπει να συμβουλεύεται τον παιδίατρο του και να προσπαθεί να γίνεται το τεστ.

Για το πως βλέπει η ίδια την πορεία του εμβολιασμού, ανέφερε πως προχωρά σταθερά, αυξάνεται ο ρυθμός και ο αριθμός και θα αυξηθεί και στο μέλλον, σημειώνοντας πως μέχρι το καλοκαίρι θα έχουμε πολύ μεγάλη βελτίωση.