Κοινωνία

Πλοίο κάνει παράκαμψη για να “κατεβάσει” τραυματία

Λίγο αφού ξεκίνησε το δρομολόγιό του το πλοίο, αναγκάστηκε να το αλλάξει..

Στο λιμάνι του Λαυρίου κατευθύνεται το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star Chios», προκειμένου να αποβιβάσει 56χρονο μέλος του πληρώματος, με ειδικότητα ηλεκτρολόγος, που τραυματίστηκε στα δάχτυλα του δεξιού του χεριού.

Το πλοίο βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Σουνίου και είχε αναχωρήσει από Πειραιά για Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Νάξο και Θήρα.

Το «Blue Star Chios» αφού αποβιβάσει τον τραυματία θα συνεχίσει κανονικά το δρομολόγιό του.