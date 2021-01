Κοινωνία

Αποζημίωση δεκάδων χιλιάδων ευρώ για άδικη φυλάκιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δικαιώθηκε η γυναίκα που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, επειδή φυλακίστηκε άδικα για τη δολοφονία της γιαγιάς της.

Δεκτή έγινε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου η αίτηση που υπέβαλε η Αικατερίνη Βιδάλη του Μιχαήλ για την αναγνώριση και επιδίκαση αποζημίωσης για την άδικη φυλάκισή της από το Νοέμβριο του 2014.

Η Βιδάλη έχει κριθεί αμετακλήτως αθώα για την δολοφονία και ληστεία της γιαγιάς της Ουρανίας Γερολύμου. Το δικαστήριο της επεδίκασε αποζημίωση ύψους 29 ευρώ για κάθε ημέρα άδικης κράτησής της και συνολικά 42.340 ευρώ.

Όπως ανέφερε στην αίτηση που υπέβαλε στο δικαστήριο δια του συνηγόρου της, Φώτη Ρωμαίου, την 4η Νοεμβρίου 2014 συνελήφθη και μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου 2016 ήταν προσωρινά κρατούμενη στο Κατάστημα Κράτησης Ελεώνα Θήβας, κατηγορούμενη για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της ληστείας κατά της γιαγιάς της Ουρανίας Γερολύμου.

Στις 8 Φεβρουαρίου 2016 καταδικάστηκε από το Μ.Ο.Δ. Κω με την αριθμ. 23-36/2016 απόφασή του για τα ως άνω αδικήματα σε ισόβια κάθειρξη και κάθειρξη 10 ετών.

Θυμίζουμε ότι το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου την 5η Νοεμβρίου 2018 έκρινε ομοφώνως αθώα λόγω αμφιβολιών την Βιδάλη και ένοχο, όπως και πρωτοδίκως, τον αδελφό της Κυριάκο Μαρκόπουλο στον οποίο επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πηγή: dimokratiki.gr