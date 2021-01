Τοπικά Νέα

Χειροπέδες στον ληστή που ρήμαξε καταστήματα μέσα στις γιορτές

Εξιχνιάστηκαν δέκα υποθέσεις. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ύστερα από επιχείρηση, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Μία ληστεία κάθε δεύτερη μέρα έκανε, κατά μέσο όρο, ένας 40χρονος στην ανατολική Θεσσαλονίκη, καταγράφοντας στο “ενεργητικό” του συνολικά δέκα, εκ των οποίων οι δύο σε απόπειρα, μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων. Οι αστυνομικές Αρχές τον ταυτοποίησαν και τον συνέβαλαν ύστερα από επιχείρηση στην Καλαμαριά, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε.

Η φερόμενη δράση του ξεκίνησε ανήμερα των Χριστουγέννων και μέχρι την περασμένη Τετάρτη έκανε τη μία ληστεία μετά την άλλη, “χτυπώντας”, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., καταστήματα ψιλικών, σούπερ μάρκετ και καφέ στην Καλαμαριά, αλλά κι ένα βενζινάδικο στην Πυλαία.

Υπό την απειλή αιχμηρού αντικείμενου κατηγορείται ότι απέσπασε σε οκτώ περιπτώσεις χρηματικά ποσά, ενώ σε δύο περιπτώσεις έφυγε άπραγος.

Ως μέσο διαφυγής χρησιμοποιούσε μοτοποδήλατο, το οποίο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε.

Από το σπίτι του κατασχέθηκαν, επίσης, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι και ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά την τέλεση των πράξεών του.