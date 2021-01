Αθλητικά

Ράλι Ντακάρ: Θρήνος για τον Πιέρ Σερπάν

Λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό του, κατέληξε ο αναβάτης.

(φωτογραφία αρχείου)

Θλίψη προκάλεσε στη Γαλλία η είδηση πως ο 52χρονος, Πιέρ Σερπάν, έχασε τη ζωή του, πέντε ημέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό με τη μοτοσικλέτα του, στην έβδομη διαδρομή του φημισμένου, αλλά και πολύ επικίνδυνου, 43ου Ράλι Ντακάρ, που διεξάγεται φέτος στη Σαουδική Αραβία.

«Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του από την Τζέντα στο Παρίσι ο Πιέρ Σερπάν άφησε την τελευταία του πνοή στο αεροπλάνο, όπου βρισκόταν διασωληνωμένος, λόγω του σοβαρού τραυματισμού του, στη διαδρομή από το Χαίλ στη Σακάκα στις 10/1», ανέφερε η ανακοίνωση της οργανωτικής επιτροπής.