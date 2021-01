Κοινωνία

Ξυλοδαρμός σταθμάρχη: Παρέμβαση Τσιάρα για αυστηρότερες ποινές

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ζητά αυστηρότερες ποινές για όσους βιαιοπραγούν σε βάρος εργαζομένων που ασκούν τα καθήκοντά τους.

Την εξέταση του ενδεχόμενου αυστηροποίησης του πλαισίου ποινών για συγκεκριμένα αδικήματα και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ζήτησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, από τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιστημονικής Επιτροπής για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του νέου Ποινικού Κώδικα, Καθηγητή Λάμπρο Μαργαρίτη.

Με αφορμή το απεχθές περιστατικό στο Μετρό και τον άγριο ξυλοδαρμό του σταθμάρχη, από αρνητές της μάσκας επειδή τους έκανε συστάσεις, ο Κώστας Τσιάρας επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής στον οποίο επισήμανε πως «όσα συνέβησαν αποτελούν εικόνες ντροπής. Οι αρμόδιοι Δικαστικοί Λειτουργοί θα πράξουν τα δέοντα για την απόδοση δικαιοσύνης».

Προέτρεψε, ωστόσο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής να εξεταστούν ενδεχόμενες αλλαγές στον νέο Ποινικό Κώδικα για περιστατικά όπως αυτό που έλαβε χώρα στο Μετρό, εισάγοντας ρήτρες ειδικών επιβαρυντικών περιστάσεων για τους δράστες που βιαιοπραγούν σε βάρος εργαζομένων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο Κώστας Τσιάρας σημείωσε πως η Επιτροπή απολαμβάνει πλήρους ανεξαρτησίας προκειμένου να ολοκληρώσει με ψυχραιμία το επιστημονικό της έργο. Σημείωσε, ωστόσο, την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης για την αυστηροποίηση των ποινών για συγκεκριμένα αδικήματα. «Η Πολιτεία είναι αποφασισμένη να νομοθετήσει αυστηρότερες ποινές, ειδικά για αδικήματα σε βάρος ανθρώπων που πέφτουν θύματα βιαιοπραγιών στο χώρο εργασίας τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους» επεσήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης.