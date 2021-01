Οικονομία

Αναδρομικά κληρονόμων: οι ημερομηνίες καταβολής

Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής μειώσεων στους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων

Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής των μειώσεων της περιόδου Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 στους δικαιούχους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που υπέβαλαν ηλεκτρονικά τη σχετική υπεύθυνη δήλωση / αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωσε η διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα: Στις 10 Φεβρουαρίου 2021 θα καταβληθούν τα ποσά στους δικαιούχους που έχουν υποβάλει οριστικά την αίτηση με όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η επεξεργασία του αιτήματος.

Στις 10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι που θα υποβάλουν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική και ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δικαιολογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή για τις περιπτώσεις εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών.

Τέλος, στις 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη. Στις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλουν επιπλέον στοιχεία της διαθήκης, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία του αιτήματος.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 232.517 αιτήσεις από κληρονόμους, εκ των οποίων έχουν οριστικοποιηθεί οι 148.870 και έχουν υποβληθεί προσωρινά οι υπόλοιπες 83.647.

Επίσης, από τις 232.517 αιτήσεις, οι 150.893 αφορούν δικαιώματα χωρίς διαθήκη και οι 81.224 δικαιώματα με διαθήκη.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο της απλούστευσης των διαδικασιών, το πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης αντλήθηκε ηλεκτρονικά εκτός των 48 μικρότερων Ειρηνοδικείων της χώρας. Για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι/κληρονόμοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να αντλήσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, που ζητούνται, (πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών) με βάση το κληρονομικό δίκαιο από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου gov.gr.