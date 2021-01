Πολιτισμός

Καλλιτέχνες: αιτήσεις για αποζημίωση ειδικού σκοπού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στο μέτρο και ο τρόπος για την καταβολή του επιδόματος.

Οι επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έως και τις 10/1/2021 και είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, υποβάλλουν μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Νοέμβριο-Δεκέμβριο από τις 19/1/2021 έως και τις 31/1/2021.

Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη (αριθμ.πρωτ. 1683/45/14-1-2021), καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 534 ευρώ στους επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού ανά μήνα για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020. Επί του ποσού αυτού παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Είναι εγγεγραμμένοι, από 13 Μαΐου 2020 έως και 10 Ιανουαρίου 2021, στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Για την καταβολή της αποζημίωσης, οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού για τη χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020». Η δήλωση υποβάλλεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα supportemployees.services.gov.gr του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να απαιτείται η υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη. Στην αίτηση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, καθώς και τα στοιχεία του προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού τους (ΙΒΑΝ).

Η αποζημίωση καταβάλλεται, μετά από διασταύρωση και έλεγχο των στοιχείων των δικαιούχων, που τηρούνται στην πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr, στην «ΕΡΓΑΝΗ», στον ΟΑΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς. Αρμόδιος φορέας είναι το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η καταβολή γίνεται εφάπαξ, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου.