Οικονομία

Μητσοτάκης: Προχωράμε στο σταδιακό άνοιγμα της Οικονομίας από Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε νέα οικονομική στήριξη σε όσους πλήττονται από την πανδημίας, αλλά και την αύξηση του προστίμου των 300 ευρώ, για παραβίαση των μέτρων κι άσκοπες μετακινήσεις.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Βουλή, για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, ανέφερε μεταξύ άλλων, ότι «κάθε μηνάς Lockdown στοιχίζει στην ελληνική Οικονομία πάνω από 3 δις ευρώ» και συμπλήρωσε, «εξ ου και η ώρα να πάρουμε σταδιακά το ρίσκο της σταδιακής επαναλειτουργίας της οικονομίας, εφ’ όσον το εισηγηθούν οι ειδικοί».

Εξειδικεύοντας στη συνέχεια την αναφορά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως «το click away δούλεψε για ορισμένους κλάδους, όχι τόσο στην ένδυση και την υπόδηση. Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει στο σταδιακό άνοιγμα της Οικονομίας, από Δευτέρα. Το πρόστιμο θα αυξηθεί από τα 300 στα 500 ευρώ ώστε να μπορέσουμε να αναθερμάνουμε την οικονομία χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο την δημόσια υγεία. θέλω να είμαι ξεκάθαρος πως κάθε άνοιγμα της οικονομίας προκαλεί λελογισμένη αύξηση κρουσμάτων». Και αυτό «όσο δεν προσθέτει πίεση στο ΕΣΥ, μπορούμε να το αντέξουμε».

Επίσης, ο πρωθυπουργός προανήγγελλε και νέα οικονομική στήριξη σε όσους πλήττονται από την πανδημία λέγοντας πως «η κάλυψη του ενοικίου των επαγγελματιών κατά 80% επεκτείνεται για το μήνα Φεβρουάριο» αλλά και πως «επεκτείνονται για δυο μήνες ακόμη όλα τα επιδόματα ανεργίας που έχουν λήξει».