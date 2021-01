Πολιτική

Τσίπρας για πανδημία: η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για όσα συμβαίνουν και όσα έρχονται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την κυβέρνηση, για "ιδεοληψίες", "αλαζονεία της εξουσίας" και "άρνηση να συμμεριστεί τις απόψεις της κοινωνίας".

Στην κυβέρνηση επέρριψε όλες τις ευθύνες "για όσα συμβαίνουν και όσα έρχονται" ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κατηγορώντας την για "ιδεοληψίες", "αλαζονεία της εξουσίας" και "άρνηση να συμμεριστεί τις απόψεις της κοινωνίας".

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για τις εξελίξεις στο ζήτημα της πανδημίας μετά από πρόσκληση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια "εξαιρετικά δύσκολη" κατάσταση, που απαιτεί από όλους, "μια νέα συνείδηση συλλογικότητας, μια νέα συνείδηση αλληλεγγύης".

"Είναι κατώτερος των περιστάσεων όποιος μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, συμπεριφέρεται και πολιτεύεται με όρους ιδιοτέλειας κάθε είδους. Πολιτικής, ή και οικονομικής", είπε, τονίζοντας ότι "η ειλικρίνεια, και η αφοσίωση, χωρίς κομματικούς και μικροκομματικούς λογαριασμούς, στην προσπάθεια να σωθούν όσο γίνεται περισσότερες ανθρώπινες ζωές, πρέπει να είναι η προτεραιότητά όλων μας".

Ο ίδιος αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο που συνομολογούν οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, ότι "έρχεται τρίτο, ίσως χειρότερο κύμα, πανδημίας". "Δεν το λέμε για να φοβηθούμε, ή να φοβίσουμε. Το λέμε για να προετοιμαστούμε, και να προετοιμάσουμε. Τη χώρα, την κοινωνία, το ΕΣΥ, τον εαυτό μας", υπογράμμισε.