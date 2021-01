Life

“To Καφέ της Χαράς”: νέες παρουσίες… αναστατώνουν το Κολοκοτρωνίτσι (εικόνες)

Νυν και πρώην σύντροφοι φέρνουν τα πάνω – κάτω στην καθημερινότητα των ηρώων της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1.

Ανατροπές από νέες «παρουσίες» στην ζωή των κατοίκων του Κολοκοτρωνιτσίου, φέρνουν εξελίξεις που σκορπούν άφθονο γέλιο, στο επεισόδιο που θα προβληθεί απόψε, στις 21:00, στον ΑΝΤ1.

Η υπόθεση του αποψινού επεισοδίου

Το Κολοκοτρωνίτσι ετοιμάζει υποδοχή ήρωα στον Περίανδρο, που βγαίνει από το νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του από τον πυροβολισμό. Η επιστροφή του χαροποιεί τους περισσότερους, αλλά όχι τον Φατσέα.

Όσο καιρό ο Περίανδρος ήταν στο νοσοκομείο, η Τασία τον είχε περιμαζέψει κρυφά στο σπίτι και τώρα ο Φατσέας μένει άστεγος και μόνος.

Και ενώ ο Περίανδρος συνέρχεται, η πρώην σύζυγός του και μητέρα του γιου του αρρωσταίνει σοβαρά. Ο Μάνος φεύγει εκτάκτως για τη Γερμανία, αφήνοντας τη Βάλια να τρέχει μόνη της το Καφέ.

Δεν θα μείνει για πολύ, όμως, μόνη καθώς γυρίζοντας ένα βράδυ στο σπίτι βρίσκει εκεί τη Χαρά με τον σύντροφό της Ιάσονα, που ήρθαν για να μείνουν…

Στον ρόλο του Ιάσονα ο Νίκος Ψαρράς

Guest επεισοδίου: Τάνια Τρύπη

#ToKafeTisXaras