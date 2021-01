Life

Ψηφιακή η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου

Τι αναφέρουν οι διοργανωτές για την ξεχωριστή μορφή της εκδήλωσης. Πότε θα πραγματοποιηθεί.

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας επιβεβαίωσε ότι η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τον Φεβρουάριο θα διεξαχθεί ως ψηφιακή εκδήλωση. Όλες οι επιδείξεις και παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία κοινού.

Οι διοργανωτές της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου, που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 23 Φεβρουαρίου, δήλωσαν ότι η απόφαση ελήφθη μετά την επαναφορά των περιοριστικών μέτρων στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας διευκρίνισε ότι εξέτασε με την κυβέρνηση την κατάλληλη λύση για την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, λαμβάνοντας υπόψη το τρέχον σκηνικό με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Η προτεραιότητα του οργανισμού ήταν να βρει έναν τρόπο για τις επιχειρήσεις μόδας να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται με ασφαλή τρόπο, αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τις ασφαλείς οδηγίες προστασίας από την Covid-19, οι σχεδιαστές της Εβδομάδας Μόδας του Λονδίνου θα μπορέσουν να κινηματογραφήσουν και να φωτογραφίσουν τις παρουσιάσεις των κολεξιόν τους, αλλά όλα θα πρέπει τώρα να γίνουν χωρίς προσκεκλημένους.

Η Κάρολαϊν Ρας, διευθύνουσα σύμβουλος του Βρετανικού Συμβουλίου Μόδας, τόνισε σε δήλωσή της: «Το Βρετανικό Συμβούλιο συνεχίζει να ζητά από την κυβέρνηση να υποστηρίξει τη βιομηχανία μόδας. Ένα από τα κύρια αιτήματα είναι να επιτρέπεται στους δημιουργούς και στα μοντέλα να ταξιδεύουν από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο με μια σταδιακή εισαγωγή εξαιρέσεων από την καραντίνα για τη βιομηχανία μόδας, προκειμένου να συνεχιστούν ουσιαστικές δραστηριότητες, για την προστασία της ανταγωνιστικότητας της βρετανικής βιομηχανίας μόδας» .

«Αυτό το νέο lockdown είναι απίστευτα δύσκολο για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες. Η βιομηχανία μας διακρίνεται για την εκπληκτική δημιουργικότητα και αυτό ισχύει περισσότερο στο Ηνωμένο Βασίλειο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων και των ατόμων με τα οποία συνεργαζόμαστε είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις και δημιουργοί που συμβάλλουν σημαντικά στην πολιτιστική και δημιουργική εικόνα της χώρας μας» πρόσθεσε.

Η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου θα πραγματοποιηθεί τώρα στην ψηφιακή της πλατφόρμα, LondonFashionWeek.com, όπου όλοι οι σχεδιαστές παρουσιάζουν νέο περιεχόμενο και πωλούν νέες συλλογές.